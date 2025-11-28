O mês de outubro foi atípico em Jundiaí quando o assunto é geração de emprego. Apesar da tímida alta, o município gerou 367 postos formais de trabalho. A questão é que geralmente o município acompanha a tendência estadual e costuma gerar empregos em áreas que seguem a toada paulista. Outubro, porém, foi diferente. Enquanto São Paulo ganhou a maioria das vagas em Serviços e teve perda expressiva na Indústria, Jundiaí gerou mais postos na Indústria e perdeu mais em Serviços.

Na cidade, os setores que mais abriram novas vagas foram a Indústria (369), a Construção (225), o Comércio (63) e a Agropecuária (5). O setor de Serviços, porém, teve perda, de 295 postos. Com o ganho geral, Jundiaí chega ao estoque de 190.442 pessoas trabalhando com carteira assinada.

No Estado de São Paulo, o saldo também foi positivo, de 18.456 vagas, mantendo o patamar de mais de 14 milhões trabalhando com carteira assinada. Diferentemente de Jundiaí, porém, o mercado de trabalho paulista ganhou mais vagas no mês de outubro no setor de Serviços (23.449), seguido pelo Comércio (3.155). A Construção (-394), a Indústria (-3.360) e a Agropecuária (-4.394) tiveram perdas no mês.