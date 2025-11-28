O mês de outubro foi atípico em Jundiaí quando o assunto é geração de emprego. Apesar da tímida alta, o município gerou 367 postos formais de trabalho. A questão é que geralmente o município acompanha a tendência estadual e costuma gerar empregos em áreas que seguem a toada paulista. Outubro, porém, foi diferente. Enquanto São Paulo ganhou a maioria das vagas em Serviços e teve perda expressiva na Indústria, Jundiaí gerou mais postos na Indústria e perdeu mais em Serviços.
Na cidade, os setores que mais abriram novas vagas foram a Indústria (369), a Construção (225), o Comércio (63) e a Agropecuária (5). O setor de Serviços, porém, teve perda, de 295 postos. Com o ganho geral, Jundiaí chega ao estoque de 190.442 pessoas trabalhando com carteira assinada.
No Estado de São Paulo, o saldo também foi positivo, de 18.456 vagas, mantendo o patamar de mais de 14 milhões trabalhando com carteira assinada. Diferentemente de Jundiaí, porém, o mercado de trabalho paulista ganhou mais vagas no mês de outubro no setor de Serviços (23.449), seguido pelo Comércio (3.155). A Construção (-394), a Indústria (-3.360) e a Agropecuária (-4.394) tiveram perdas no mês.
Apesar do ganho, Jundiaí teve um mês de outubro mais fraco do que setembro, quando foram criados 924 postos de trabalho com carteira assinada na cidade, com destaque para a Indústria (394), seguida pelos setores de Comércio (233), Construção (182) e Serviços (118). A Agropecuária fechou setembro com perda de três vagas.
No país, foram criados 85.147 postos de trabalho no mês de outubro, resultado de 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos. Com esse desempenho, o acumulado de janeiro a outubro de 2025 chega a 1.800.650 novos vínculos com carteira assinada.
Entre os cinco grandes setores da economia, dois registraram saldos positivos em outubro: Serviços, que abriu 82.436 postos (+0,3%), e Comércio, com 25.592 empregos (+0,2%). Houve perdas, porém, nos setores de Construção (-2.875), Agropecuária (-9.917) e Indústria (-10.092). Os grupamentos com perdas e ganhos são iguais no país e no estado, mas divergem no município.
O salário médio real de admissão em outubro foi de R$ 2.304,31, um aumento de R$ 17,28 (+0,8%) em relação a setembro. Na comparação com outubro de 2024, o ganho real foi de R$ 54,45 (+2,4%).