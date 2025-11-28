28 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BALANÇA

Geração de emprego em Jundiaí contraria o estado em outubro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jundiaí ganhou mais postos de trabalho nos setores de Indústria e Construção no mês de outubro
Jundiaí ganhou mais postos de trabalho nos setores de Indústria e Construção no mês de outubro

O mês de outubro foi atípico em Jundiaí quando o assunto é geração de emprego. Apesar da tímida alta, o município gerou 367 postos formais de trabalho. A questão é que geralmente o município acompanha a tendência estadual e costuma gerar empregos em áreas que seguem a toada paulista. Outubro, porém, foi diferente. Enquanto São Paulo ganhou a maioria das vagas em Serviços e teve perda expressiva na Indústria, Jundiaí gerou mais postos na Indústria e perdeu mais em Serviços.

Na cidade, os setores que mais abriram novas vagas foram a Indústria (369), a Construção (225), o Comércio (63) e a Agropecuária (5). O setor de Serviços, porém, teve perda, de 295 postos. Com o ganho geral, Jundiaí chega ao estoque de 190.442 pessoas trabalhando com carteira assinada.

No Estado de São Paulo, o saldo também foi positivo, de 18.456 vagas, mantendo o patamar de mais de 14 milhões trabalhando com carteira assinada. Diferentemente de Jundiaí, porém, o mercado de trabalho paulista ganhou mais vagas no mês de outubro no setor de Serviços (23.449), seguido pelo Comércio (3.155). A Construção (-394), a Indústria (-3.360) e a Agropecuária (-4.394) tiveram perdas no mês.

VEJA MAIS:

Apesar do ganho, Jundiaí teve um mês de outubro mais fraco do que setembro, quando foram criados 924 postos de trabalho com carteira assinada na cidade, com destaque para a Indústria (394), seguida pelos setores de Comércio (233), Construção (182) e Serviços (118). A Agropecuária fechou setembro com perda de três vagas.

No país, foram criados 85.147 postos de trabalho no mês de outubro, resultado de 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos. Com esse desempenho, o acumulado de janeiro a outubro de 2025 chega a 1.800.650 novos vínculos com carteira assinada.

Entre os cinco grandes setores da economia, dois registraram saldos positivos em outubro: Serviços, que abriu 82.436 postos (+0,3%), e Comércio, com 25.592 empregos (+0,2%). Houve perdas, porém, nos setores de Construção (-2.875), Agropecuária (-9.917) e Indústria (-10.092). Os grupamentos com perdas e ganhos são iguais no país e no estado, mas divergem no município.

O salário médio real de admissão em outubro foi de R$ 2.304,31, um aumento de R$ 17,28 (+0,8%) em relação a setembro. Na comparação com outubro de 2024, o ganho real foi de R$ 54,45 (+2,4%).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários