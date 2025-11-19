A última edição de 2025 do programa “Emprego da Gente nos Bairros” movimentou o Vetor Oeste. Mesmo com chuva, dezenas de jovens compareceram ao mutirão, que reuniu 16 empresas e a qualificadora Guardinha. A iniciativa retorna em 2026, com novas ações pelos bairros da cidade.
Ao longo do dia, 74 moradores participaram de 295 entrevistas, principalmente em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional.
A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Cida Gibrail, destacou o impacto da ação no território. “Levar as vagas até os bairros facilita muito a vida de quem está em busca de emprego, especialmente dos jovens. Encontrar várias empresas em um mesmo local amplia as chances e aproxima o trabalhador das oportunidades reais.”
A dinâmica do evento, que reúne diversas empresas em um único espaço, foi um diferencial para os participantes.
Samara da Silva Souza, de 20 anos, buscava recolocação na área de produção. “A oportunidade de fazer várias entrevistas no mesmo lugar é o que mais chamou minha atenção. Eu estava procurando vaga e aqui consegui falar com várias empresas de uma vez.”
Já Marlon Vagner de Souza, 17 anos, candidato a Jovem Aprendiz na área administrativa, participou de cinco entrevistas. “Achei muito boa a iniciativa. Ter tantas empresas num único local facilita muito para quem está começando.”
Cerca de 20% dos atendidos pelo Emprego da Gente são encaminhados pelos CRAS, que realizam acompanhamento direto das famílias nos territórios. Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, essa atuação integrada é essencial. “Os CRAS, em parceria com o Emprega+, realizam mensalmente ações de empregabilidade nos territórios para ampliar o acesso ao trabalho entre a população atendida pela rede socioassistencial. Estar próximo das famílias fortalece vínculos e abre portas para novas oportunidades.”
Instituto Federal e Sesi oferecem cursos de formação
Instalado no Vetor Oeste desde 2024, o Instituto Federal apresentou cursos e opções de formação. Para o representante José Roberto, a participação aproxima a instituição da comunidade. “É fundamental que a população saiba que agora tem acesso ao ensino técnico e superior público aqui na região.”
Instituto Federal e Sesi ofereceram cursos de formação para jovens e adultos
A unidade oferece cursos técnicos em Comércio, Administração e Logística, e prevê ampliar a grade com Administração, Engenharia de Produção e formação de professores.
O SESI Jundiaí apresentou o programa Novo EJA, destinado a jovens de 18 a 29 anos que buscam concluir a Educação Básica com qualificação profissional. Segundo Alessandra Degrandi, “o Novo EJA representa uma oportunidade real de mudança de vida, ampliando a preparação para o mercado de trabalho.”
A ação contou com apoio da Cijun, Assistência e Desenvolvimento Social e TVTEC. As vagas e cursos seguem disponíveis no portal Jundiaí Empreendedora.