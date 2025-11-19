Samara da Silva Souza, de 20 anos, buscava recolocação na área de produção. “A oportunidade de fazer várias entrevistas no mesmo lugar é o que mais chamou minha atenção. Eu estava procurando vaga e aqui consegui falar com várias empresas de uma vez.”

Já Marlon Vagner de Souza, 17 anos, candidato a Jovem Aprendiz na área administrativa, participou de cinco entrevistas. “Achei muito boa a iniciativa. Ter tantas empresas num único local facilita muito para quem está começando.”

Cerca de 20% dos atendidos pelo Emprego da Gente são encaminhados pelos CRAS, que realizam acompanhamento direto das famílias nos territórios. Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, essa atuação integrada é essencial. “Os CRAS, em parceria com o Emprega+, realizam mensalmente ações de empregabilidade nos territórios para ampliar o acesso ao trabalho entre a população atendida pela rede socioassistencial. Estar próximo das famílias fortalece vínculos e abre portas para novas oportunidades.”