Será lançado no dia 05 de dezembro, das 17h às 21h, na livraria Leitura do Maxi Shopping Jundiaí, o livro “Histórias que Curam”, escrito por Bel Bueno em comemoração aos 30 anos do Grendacc. A obra conta a trajetória da instituição por meio de pessoas que tornaram essa história possível: pacientes curados, outros que infelizmente não resistiram, famílias que enfrentaram batalhas intensas, médicos, enfermeiros e voluntários dedicados.
“São histórias de cura, mas também são histórias que curam. Curam o corpo, a alma e o coração”, conta a autora, que também é assessora de imprensa do Grendacc. O livro reúne relatos que mostram como o sofrimento e os desafios de um tratamento difícil como o câncer infantojuvenil podem despertar uma força surpreendente, um amor profundo e uma gratidão transformadora.
A obra é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com produção da P4 e patrocínio da Castelo, Cirúrgica Fernandes, Perfetti Van Melle Brasil e Sayerlack. O projeto contou ainda com a colaboração de Mariana Batista (edição assistente e revisão), Luís Felipe Amaral (fotografia e vídeos) e Alexandra Torricelli (projeto gráfico e design).
O livro é interativo: em cada capítulo há um QR Code que leva o leitor a uma página exclusiva no site do Grendacc, onde é possível assistir a trechos das entrevistas.
“Histórias que Curam” estará à venda por R$ 30,00, a partir de 05 de dezembro, no Bazar Permanente do Grendacc e na livraria Leitura do Maxi Shopping Jundiaí. Toda a renda obtida será revertida para o hospital.
Segundo Bel Bueno, mais do que esperança, “Histórias que Curam” evidencia a importância do Grendacc, uma instituição que além de tratar o câncer infantojuvenil com excelência, é um espaço de acolhimento e amor para pacientes e seus familiares.
Para a autora, essa obra também é uma forma de enaltecer a coragem, a força e a determinação dos fundadores Verci e Gilberto Butalo, Cleri dos Santos Almeira, Milena Antico e a médica Maria José Mastellaro. “Afinal, o sonho desses fundadores nasceu, cresceu e se transformou num hospital que é referência no tratamento oncológico infantojuvenil de Jundiaí e região, com um índice de cura de 80% e que já salvou milhares de crianças.”