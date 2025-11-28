Será lançado no dia 05 de dezembro, das 17h às 21h, na livraria Leitura do Maxi Shopping Jundiaí, o livro “Histórias que Curam”, escrito por Bel Bueno em comemoração aos 30 anos do Grendacc. A obra conta a trajetória da instituição por meio de pessoas que tornaram essa história possível: pacientes curados, outros que infelizmente não resistiram, famílias que enfrentaram batalhas intensas, médicos, enfermeiros e voluntários dedicados.

“São histórias de cura, mas também são histórias que curam. Curam o corpo, a alma e o coração”, conta a autora, que também é assessora de imprensa do Grendacc. O livro reúne relatos que mostram como o sofrimento e os desafios de um tratamento difícil como o câncer infantojuvenil podem despertar uma força surpreendente, um amor profundo e uma gratidão transformadora.