O Depósito Moringa será palco do lançamento do livro "Protagonistas", organizado pela jornalista Christiane Pelajo, junto a Flávia Salim, Dea Mendonça e Mari Galindo. O evento será realizado no sábado (29), às 13h, e celebra o aniversário de cinco anos do depósito.

Além de valorizar a trajetória do Depósito Moringa como um local destinado a conectar arte, propósito e inovação, o lançamento do livro reforça o protagonismo das narrativas femininas, tema central da obra. "Protagonistas" reúne 65 autoras que compartilham histórias reais de coragem, transformação e reinvenção por meio de suas trajetórias no mundo corporativo, empreendedorismo, artes, educação e ativismo social, entre outras.

Além da jornalista, o evento vai contar com a presença de 23 autoras que participam da coletânea, em uma tarde especial que promete inspirar os participantes por meio de relatos poderosos e plurais. Haverá também um coquetel e sessão de autógrafos com Christiane Pelajo e as demais autoras presentes.