25 de novembro de 2025
DEPÓSITO MORINGA

Christiane Pelajo lança 'Protagonistas' em Jundiaí no sábado (29)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pelajo estará em Jundiaí para o lançamento de Protagonistas; evento será realizado no Depósito Moringa, que comemora cinco anos
Pelajo estará em Jundiaí para o lançamento de Protagonistas; evento será realizado no Depósito Moringa, que comemora cinco anos

O Depósito Moringa será palco do lançamento do livro "Protagonistas", organizado pela jornalista Christiane Pelajo, junto a Flávia Salim, Dea Mendonça e Mari Galindo. O evento será realizado no sábado (29), às 13h, e celebra o aniversário de cinco anos do depósito.

Além de valorizar a trajetória do Depósito Moringa como um local destinado a conectar arte, propósito e inovação, o lançamento do livro reforça o protagonismo das narrativas femininas, tema central da obra. "Protagonistas" reúne 65 autoras que compartilham histórias reais de coragem, transformação e reinvenção por meio de suas trajetórias no mundo corporativo, empreendedorismo, artes, educação e ativismo social, entre outras.

Além da jornalista, o evento vai contar com a presença de 23 autoras que participam da coletânea, em uma tarde especial que promete inspirar os participantes por meio de relatos poderosos e plurais. Haverá também um coquetel e sessão de autógrafos com Christiane Pelajo e as demais autoras presentes.

Segundo os organizadores, a edição do lançamento de “Protagonistas” em Jundiaí é uma oportunidade única para mergulhar em reflexões sobre o papel feminino na sociedade.

Serviço:
Lançamento do livro "Protagonistas", organizado por Christiane Pelajo
Data: 29 de novembro, às 13h
Local: Depósito Moringa — Avenida Quatorze de Dezembro, 786, Vila Mafalda, Jundiaí
Entrada gratuita

