Além de reunir dezenas de serviços públicos em um só lugar, o “Prefeitura na Área” também vai oferecer uma programação especial voltada ao cuidado pessoal e à valorização da autoestima. No próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, a população terá acesso gratuito a manicure, corte de cabelo masculino e feminino, escova, design de sobrancelha e maquiagem.
As ações são realizadas pela Secretaria da Casa Civil, em parceria com a Abtec cursos, e o Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), em parceria com Jeh Campos Centro Técnico, que além de disponibilizar os atendimentos, também apresenta ao público oportunidades de formação profissional na área da beleza, um setor que segue gerando renda e abrindo portas para novos empreendedores.
Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, levar esses serviços diretamente aos bairros significa muito mais do que oferecer um momento de autocuidado: “Descentralizar é aproximar. Quando chegamos com os serviços diretamente nos bairros, mostramos na prática que cada morador importa. A barbearia e os atendimentos de beleza são mais do que um serviço: são cuidado, autoestima e presença da Prefeitura perto de quem mais precisa”, afirmou Ellen Martinelli.
“Unir serviços, formação e cuidado num só espaço é a essência do Prefeitura na Área. Quando levamos essas oportunidades diretamente aos bairros, mostramos que o poder público está presente para fortalecer a autoestima das pessoas e abrir portas para novos caminhos profissionais”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.