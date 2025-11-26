Além de reunir dezenas de serviços públicos em um só lugar, o “Prefeitura na Área” também vai oferecer uma programação especial voltada ao cuidado pessoal e à valorização da autoestima. No próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, a população terá acesso gratuito a manicure, corte de cabelo masculino e feminino, escova, design de sobrancelha e maquiagem.

VEJA MAIS:

As ações são realizadas pela Secretaria da Casa Civil, em parceria com a Abtec cursos, e o Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), em parceria com Jeh Campos Centro Técnico, que além de disponibilizar os atendimentos, também apresenta ao público oportunidades de formação profissional na área da beleza, um setor que segue gerando renda e abrindo portas para novos empreendedores.