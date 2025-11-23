A primeira edição do Prefeitura na Área, que será realizada no próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, promete transformar o Jardim Martins em um grande espaço de convivência, serviços públicos e diversão para toda a família.
O secretário de Governo, Abner Andrade, explica que a proposta é unir serviços essenciais a um dia agradável para pais e filhos. “O Prefeitura na Área foi pensado para atender toda a família. Enquanto os adultos resolvem suas demandas, as crianças se divertem e todos aproveitam um sábado diferente, com cuidado e presença da Prefeitura no bairro.”
Para as crianças
Brinquedos infláveis
Recreação com a equipe da ESEF
Jogos e oficinas
Mascotes como Zé Gotinha, Vaguinho, Julinha e Super Servidor
Apresentação especial dos cachorros do Canil da Guarda Municipal, que também estarão disponíveis para fotos
A Secretaria de Educação também estará no local realizando agendamentos para inscrições nas creches para o ano de 2026, facilitando a vida dos pais.
Pets e adoção responsável com DEBEA
Adoção de cães
Microchipagem gratuita
Agendamentos para castração
Orientações sobre posse responsável
Cuidados pessoais com o FUNSS
O Fundo Social de Solidariedade preparou um espaço completo de atendimento para quem quiser dar aquele trato no visual — ou até aprender uma nova habilidade. Confira:
Corte de cabelo masculino e feminino
Escova, manicure, maquiagem e sobrancelha
Divulgação de cursos gratuitos para quem deseja se capacitar na área
A primeira-dama e presidente do FUNSS, Ellen Martinelli, reforça o caráter humano da ação. “Descentralizar é aproximar. Quando chegamos com os serviços diretamente nos bairros, mostramos na prática que cada morador importa. A barbearia, assim como os demais atendimentos, é mais do que um serviço: é cuidado, autoestima e presença da Prefeitura perto de quem mais precisa.”
Saúde mais perto de você
Vacinação
Aferição de pressão arterial
Teste de glicemia
Orientações rápidas de prevenção
Apoio ao empreendedor e cursos da TVTEC
A TVTEC também estará presente, apresentando cursos e formações para quem deseja aprender novas habilidades e iniciar um negócio. A equipe do Desenvolve+ complementa a programação com informações sobre qualificação profissional, MEI e microcrédito.