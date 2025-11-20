O programa "Prefeitura na Área", que conecta a população a serviços públicos de forma descentralizada, leva até a região Sul um dos eixos mais esperados para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho: o Emprega+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A primeira edição acontece no próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, com uma ação de intermediação de vagas.
A iniciativa, em parceria com o Sebrae, reúne oportunidades para jovens, adultos, empreendedores e quem busca recolocação, oferecendo orientação profissional, suporte para MEIs, acesso a cursos gratuitos e informações sobre microcrédito.
VEJA MAIS:
- ‘Prefeitura na Área’ leva mais de 30 serviços ao Jardim Martins
- ‘Prefeitura na Área’: serviços e cidadania levados aos bairros
Vagas de Emprego
Durante o evento, a equipe do Emprega Jundiaí fará:
- Intermediação de vagas disponíveis na cidade
- Encaminhamento para processos seletivos
- Apoio e orientações sobre perfil profissional
A ação é uma chance para quem busca o primeiro emprego, está em transição de carreira ou deseja melhorar sua renda.
Jovem Aprendiz
O evento também oferecerá orientações completas sobre o programa Jovem Aprendiz, incluindo:
- Como se inscrever
- Documentos necessários
- Quais empresas parceiras recrutam
- Perfil desejado
É uma oportunidade especialmente importante para jovens da região Sul que desejam dar os primeiros passos na vida profissional.
Qualificação profissional pelo Desenvolve+
A equipe estará no local para divulgar os cursos gratuitos e trilhas de qualificação oferecidos pelo programa Desenvolve+, com foco em:
- Formação rápida
- Capacitação para áreas com maior demanda
- Cursos voltados a tecnologia, serviços, comércio e economia criativa
Apoio ao Microempreendedor (MEI)
Em parceria com o Sebrae, o eixo +Negócio do Desenvolve+ também estará presente, oferecendo:
- Abertura de MEI
- Regularização e obrigações do microempreendedor
- Informações sobre licenciamento
- Suporte sobre benefícios e responsabilidades do MEI
Além disso, o Banco do Povo Paulista participa com orientações sobre:
- Microcrédito com juros baixos
- Linhas de financiamento para quem quer começar ou expandir um negócio
A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, reforça que o evento é uma oportunidade de transformação para jovens e adultos. “Levar o Emprega+ para dentro do bairro significa abrir portas. É a chance de jovens conquistarem o primeiro emprego e de adultos encontrarem novas oportunidades. Além das vagas, oferecemos qualificação, orientação e apoio ao empreendedor. Nosso objetivo é que cada pessoa saia daqui enxergando um caminho possível para crescer profissionalmente”, afirma.
O objetivo do programa Prefeitura na Área é oferecer uma programação completa para aproximar serviços públicos dos moradores e fortalecer o desenvolvimento social e econômico da região.