O programa "Prefeitura na Área", que conecta a população a serviços públicos de forma descentralizada, leva até a região Sul um dos eixos mais esperados para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho: o Emprega+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A primeira edição acontece no próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, com uma ação de intermediação de vagas.

A iniciativa, em parceria com o Sebrae, reúne oportunidades para jovens, adultos, empreendedores e quem busca recolocação, oferecendo orientação profissional, suporte para MEIs, acesso a cursos gratuitos e informações sobre microcrédito.

