20 de novembro de 2025
JARDIM MARTINS

‘Prefeitura na Área’ terá ações de empregabilidade à região Sul

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O evento é voltado a quem busca recolocação, orientação profissional, suporte para MEIs, acesso a cursos gratuitos e informações sobre microcrédito
O programa "Prefeitura na Área", que conecta a população a serviços públicos de forma descentralizada, leva até a região Sul um dos eixos mais esperados para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho: o Emprega+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A primeira edição acontece no próximo sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, com uma ação de intermediação de vagas.

A iniciativa, em parceria com o Sebrae, reúne oportunidades para jovens, adultos, empreendedores e quem busca recolocação, oferecendo orientação profissional, suporte para MEIs, acesso a cursos gratuitos e informações sobre microcrédito.

Durante o evento, a equipe do Emprega Jundiaí fará:

  • Intermediação de vagas disponíveis na cidade
  • Encaminhamento para processos seletivos
  • Apoio e orientações sobre perfil profissional

A ação é uma chance para quem busca o primeiro emprego, está em transição de carreira ou deseja melhorar sua renda.

Jovem Aprendiz

O evento também oferecerá orientações completas sobre o programa Jovem Aprendiz, incluindo:

  • Como se inscrever
  • Documentos necessários
  • Quais empresas parceiras recrutam
  • Perfil desejado

É uma oportunidade especialmente importante para jovens da região Sul que desejam dar os primeiros passos na vida profissional.

Qualificação profissional pelo Desenvolve+

A equipe estará no local para divulgar os cursos gratuitos e trilhas de qualificação oferecidos pelo programa Desenvolve+, com foco em:

  • Formação rápida
  • Capacitação para áreas com maior demanda
  • Cursos voltados a tecnologia, serviços, comércio e economia criativa

Apoio ao Microempreendedor (MEI)

Em parceria com o Sebrae, o eixo +Negócio do Desenvolve+ também estará presente, oferecendo:

  • Abertura de MEI
  • Regularização e obrigações do microempreendedor
  • Informações sobre licenciamento
  • Suporte sobre benefícios e responsabilidades do MEI

Além disso, o Banco do Povo Paulista participa com orientações sobre:

  • Microcrédito com juros baixos
  • Linhas de financiamento para quem quer começar ou expandir um negócio

A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, reforça que o evento é uma oportunidade de transformação para jovens e adultos. “Levar o Emprega+ para dentro do bairro significa abrir portas. É a chance de jovens conquistarem o primeiro emprego e de adultos encontrarem novas oportunidades. Além das vagas, oferecemos qualificação, orientação e apoio ao empreendedor. Nosso objetivo é que cada pessoa saia daqui enxergando um caminho possível para crescer profissionalmente”, afirma.

O objetivo do programa Prefeitura na Área é oferecer uma programação completa para aproximar serviços públicos dos moradores e fortalecer o desenvolvimento social e econômico da região.

