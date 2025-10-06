‘Orquestra nos Bairros’ vai ao Vista Alegre e Parque da Cidade

Com foco na descentralização das propostas artísticas, mistura de repertórios e fomento à criação de público, a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) de Jundiaí promove no sábado (11) e no domingo (12) mais um final de semana com apresentações do projeto “Orquestra nos Bairros”.
A novidade, que estreou no final de setembro com apresentações no Jardim Tarumã e no Parque do Cerrado, agora se estende a novos pontos do município, misturando ao repertório clássico da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) novos estilos e ritmos musicais.
No sábado (11), a apresentação será no CEU das Artes do Vista Alegre, que fica na rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n – Vista Alegre, e começa às 15h. No palco, junto com os músicos da OMJ, estará a cantora Renata Cruz, num show carregado de sertanejo.
Já no domingo (12), a apresentação também será às 15h e o palco da vez será o Parque da Cidade. Para esta ocasião especial, quem irá se juntar à OMJ será o cantor jundiaiense Rudy, que promete embalar a apresentação com o melhor do rock. A apresentação será no palco localizado na área das quadras e o parque fica na rodovia João Cereser, km 66 – Pinheirinho.
“O projeto ‘Orquestra nos Bairros’ une o desejo da gestão do prefeito Gustavo Martinelli de descentralizar a agenda cultural no município com a vocação da OMJ, enquanto um dos corpos artísticos municipais da SMCULT, de estar perto do público e promover apresentações de qualidade. Além da mistura de ritmos, presente em repertórios rearranjados especialmente para a execução, as apresentações trazem outra marca importante, a da acessibilidade, que passou a marcar os concertos da orquestra por meio da audiodescrição, por exemplo”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.
As apresentações do “Orquestra nos Bairros” contam com acessibilidade com audiodescrição.
A OMJ tem direção artística e regência da maestrina Claudia Feres. Todas as apresentações do grupo, inclusive pelo projeto, podem ser conferidas na Agenda Cultural do município.