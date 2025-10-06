‘Orquestra nos Bairros’ vai ao Vista Alegre e Parque da Cidade

Com foco na descentralização das propostas artísticas, mistura de repertórios e fomento à criação de público, a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) de Jundiaí promove no sábado (11) e no domingo (12) mais um final de semana com apresentações do projeto “Orquestra nos Bairros”.

A novidade, que estreou no final de setembro com apresentações no Jardim Tarumã e no Parque do Cerrado, agora se estende a novos pontos do município, misturando ao repertório clássico da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) novos estilos e ritmos musicais.

No sábado (11), a apresentação será no CEU das Artes do Vista Alegre, que fica na rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n – Vista Alegre, e começa às 15h. No palco, junto com os músicos da OMJ, estará a cantora Renata Cruz, num show carregado de sertanejo.