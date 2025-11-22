A Black Friday de 2025 promete movimentar o comércio de Jundiaí, ainda que em um ritmo mais moderado em comparação a anos anteriores. Segundo projeções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, a data deve impulsionar as vendas locais neste mês, acompanhando a tendência estadual. A FecomercioSP estima que o varejo paulista registre um crescimento de 3% em relação ao ano passado, mas comerciantes da cidade acreditam ter um desempenho superior, atingindo a casa dos 20%.

E justamente para impulsionar as vendas, o Sincomercio informa que os lojistas poderão aderir ao horário especial de atendimento entre os dias 24 e 29 de novembro. O horário especial está garantido pela cláusula 48 da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), válido pela Semana do Consumidor, que autoriza o funcionamento das 9h às 22h de segunda a sexta-feira e das 8h30 às 18h, aos sábados.

“A extensão do horário é opcional, mas boa parte dos comerciantes demonstra interesse pelas boas expectativas de vendas já que o consumidor conta com as promoções para fazer suas compras de final de ano. Outra vantagem é a proximidade com o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário”, avalia Edison Maltoni, presidente do Sincomercio.