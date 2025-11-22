A Black Friday de 2025 promete movimentar o comércio de Jundiaí, ainda que em um ritmo mais moderado em comparação a anos anteriores. Segundo projeções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, a data deve impulsionar as vendas locais neste mês, acompanhando a tendência estadual. A FecomercioSP estima que o varejo paulista registre um crescimento de 3% em relação ao ano passado, mas comerciantes da cidade acreditam ter um desempenho superior, atingindo a casa dos 20%.
E justamente para impulsionar as vendas, o Sincomercio informa que os lojistas poderão aderir ao horário especial de atendimento entre os dias 24 e 29 de novembro. O horário especial está garantido pela cláusula 48 da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), válido pela Semana do Consumidor, que autoriza o funcionamento das 9h às 22h de segunda a sexta-feira e das 8h30 às 18h, aos sábados.
“A extensão do horário é opcional, mas boa parte dos comerciantes demonstra interesse pelas boas expectativas de vendas já que o consumidor conta com as promoções para fazer suas compras de final de ano. Outra vantagem é a proximidade com o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário”, avalia Edison Maltoni, presidente do Sincomercio.
Promoções para atrair o cliente
A proprietária de uma loja de chocolates no Centro, Débora Schioser, de 41 anos, afirma que a expectativa é de 16% de aumento nas vendas neste ano, impulsionada por descontos mais fortes em produtos tradicionais e opções de menor valor para presentear no Natal. “Teremos panetones clássicos com descontos que variam de 15% a 22%, com valores de R$ 47,99 a R$ 69,99”, conta.
Além deles, a loja também preparou promoções em wafers e em tabletes natalinos de 30g, vendidos por R$ 29,99 no kit com quatro unidades. “Buscamos oferecer promoções reais e pequenos preços também, para que as pessoas possam comprar lembrancinhas e montar kits de presentes no Natal”, explica Débora.
Entre os segmentos que também devem sentir o impacto positivo da Black Friday em Jundiaí está o de pesca e camping. Ocimar Veronezi, proprietário de uma loja especializada nesses artigos, também no Centro, afirma que preparou uma série de descontos agressivos para atrair tanto clientes iniciantes quanto os mais experientes. Entre as ofertas, anzóis de diversos modelos estão com 50% de desconto, camisetas com proteção UV têm 38% de abatimento, e todos os equipamentos de camping saem com 16% de redução. Os demais itens da loja contam com pelo menos 10% de desconto, incluindo conjuntos de vara e molinete com preços a partir de R$ 129,95.
Ocimar Veronezi diz que a Black Friday é excelente para aquecer as vendas
Segundo o empresário, as promoções devem impulsionar significativamente o movimento. A expectativa é de crescimento de aproximadamente 20% em comparação ao ano passado e aumento de 50% nas vendas em relação aos dias comuns e. Para ele, a data é fundamental para movimentar o setor: “A Black Friday representa um período muito bom para aquecer as vendas e dá a oportunidade de os clientes comprarem com preços realmente baixos”, afirma.
O presidente do Sincomercio, reforça que, independente de promoções, o consumidor deve ficar atento e comprar com responsabilidade. “O comércio deve trabalhar com ofertas reais e atendimento diferenciado, garantindo confiança e movimentando a economia local”, destaca Edison Maltoni.