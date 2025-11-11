A revitalização da região central e do Centro Expandido de Jundiaí tem sido construída em conjunto com quem vive e trabalha na região. Por meio do programa Centro da Gente, reuniões mensais, escutas públicas e um grupo de mensagens ativo entre o Grupo de Trabalho do Centro (GT do Centro) e a comunidade têm garantido espaço para a troca de ideias, apontamento de necessidades e acompanhamento das ações já em andamento.

Adriana Martins nasceu na região - onde mora até hoje e acompanha de perto as transformações que já ganham contornos nas ruas e praças centrais. “Minha memória afetiva pelo Centro é muito grande. Eu lembro de como era e de como está hoje. Essa movimentação que está acontecendo, graças ao GT do Centro, está sendo excelente. A revitalização vem trazendo melhorias nas praças e nas ruas do quadrilátero central, e ver a zeladoria acontecendo já é motivo de felicidade. Hoje sinto que as ideias vão sair do papel”, comemora.

Entre os locais que já receberam atenção especial, Adriana cita a Praça das Bandeiras (Largo Santa Cruz), que passou por ações de limpeza, poda e reforço na iluminação após pedidos da vizinhança. “Essa é uma das entradas da cidade e o pulmão central de Jundiaí. A gestão está olhando para esse espaço com o cuidado que ele merece.”