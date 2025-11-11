A revitalização da região central e do Centro Expandido de Jundiaí tem sido construída em conjunto com quem vive e trabalha na região. Por meio do programa Centro da Gente, reuniões mensais, escutas públicas e um grupo de mensagens ativo entre o Grupo de Trabalho do Centro (GT do Centro) e a comunidade têm garantido espaço para a troca de ideias, apontamento de necessidades e acompanhamento das ações já em andamento.
Adriana Martins nasceu na região - onde mora até hoje e acompanha de perto as transformações que já ganham contornos nas ruas e praças centrais. “Minha memória afetiva pelo Centro é muito grande. Eu lembro de como era e de como está hoje. Essa movimentação que está acontecendo, graças ao GT do Centro, está sendo excelente. A revitalização vem trazendo melhorias nas praças e nas ruas do quadrilátero central, e ver a zeladoria acontecendo já é motivo de felicidade. Hoje sinto que as ideias vão sair do papel”, comemora.
Entre os locais que já receberam atenção especial, Adriana cita a Praça das Bandeiras (Largo Santa Cruz), que passou por ações de limpeza, poda e reforço na iluminação após pedidos da vizinhança. “Essa é uma das entradas da cidade e o pulmão central de Jundiaí. A gestão está olhando para esse espaço com o cuidado que ele merece.”
O sentimento de pertencimento também é compartilhado pelos comerciantes. Para Márcio Zaratin, que há anos mantém seu negócio no Centro, o envolvimento direto da população tem feito a diferença. “A participação dos moradores e comerciantes aumentou muito. Estamos com expectativa alta de coisas boas que vão acontecer. Com o apoio do poder público, acreditamos que dessa vez as mudanças realmente vão avançar. Sozinhos fazemos nossa parte, mas juntos o impacto é maior.”
Já a musicista e moradora do Centro Expandido, Bel Rebelo, destaca o papel da cultura e da escuta ativa nesse processo. “Uma cidade que tem o Centro morto acaba morrendo junto. Ouvindo quem mora, trabalha e vive o Centro é que se entende as verdadeiras necessidades. Hoje me sinto ouvida, e isso é fundamental para Jundiaí evoluir.”
Com mais de 20 anos de residência na Rua do Rosário, Alvimar Gonçalves já percebe melhorias concretas. “O Centro está mais limpo e mais gostoso para andar. Saio com meu cachorro todas as manhãs e me sinto mais tranquilo. Ainda há o que melhorar, mas já estamos curtindo o Centro novamente. Participo das reuniões porque acredito nesse trabalho sério e feito com vontade.”
Outro participante ativo das discussões sobre o Centro é Joao Luis Ponzilacqua, morador da Rua Rangel Pestana. “É muito bacana participar porque nos dá esperança de uma cidade melhor. A melhoria do Centro é a melhoria da sociedade. Espero poder sair com minha neta à noite, tomar um sorvete na praça, voltar a ter aquela convivência de antes, quando as pessoas colocavam cadeiras nas calçadas para conversar.”
Para a engenheira e urbanista Daniela Colagrossi, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e gestora do GT do Centro, o engajamento dos moradores é o principal alicerce do projeto. “Essas reuniões mensais com a população são fundamentais para construir credibilidade e entender os desafios de forma conjunta. É essa construção compartilhada que torna as políticas públicas mais eficientes”, explica.
Além dos encontros presenciais, realizados mensalmente no Centro das Artes, na Rua Barão de Jundiaí, Daniela também realiza atendimentos individuais três vezes por semana com moradores e comerciantes, fortalecendo o diálogo constante com a comunidade.