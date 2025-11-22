A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Jundiaí, que apura possíveis falhas ou omissões nos serviços públicos relacionadas à morte da menina Maria Luiza, de um ano e três meses, após ser espancada pela própria mãe, em setembro, dará início, na próxima semana, às diligências externas, ou seja, às investigações presenciais aos órgãos e entidades envolvidos no caso. A comissão foi instaurada em 23 de setembro e é composta por 11 vereadores.

Na última reunião, realizada na terça-feira (18), os parlamentares analisaram as respostas enviadas pelos órgãos e entidades que tiveram contato com a criança. Segundo a relatora da CPI, Mariana Janeiro (PT), algumas respostas foram superficiais ou apresentaram divergências, evidenciando pontos que precisam de esclarecimento in loco.

