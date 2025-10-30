A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal, que apura os fatos do caso da bebê morta após ser espancada pela própria mãe, definiu nesta semana as perguntas e os documentos que serão solicitados aos órgãos que integram a rede de proteção da infância e juventude, além de instituições e serviços que possam ter relação com o núcleo familiar da criança. Segundo a Câmara, os órgãos já receberam ofício comunicando o início dos trabalhos da comissão, mas a minoria respondeu aos pedidos de informações. A próxima reunião semanal da CPI será aberta aos vereadores que não integram a comissão, permitindo que todos possam acompanhar e colaborar com os trabalhos.

Jundiaí sediará no dia 11 de novembro de 2025 o 1º Seminário de Segurança Pública dos CONSEG da Região de Campinas, com o tema “Depois do 190”. O evento acontece das 8h às 13h, no anfiteatro da Unianchieta. O seminário vai mostrar o percurso de uma ocorrência policial, desde o chamado pelo 190 até a investigação e conclusão do caso. A participação é gratuita, com vagas limitadas. A inscrição deve ser feita por meio de formulário online.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (29) que o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, preste esclarecimentos sobre a Operação Contenção, que deixou pelo menos 119 mortos. O ministro também marcou para o dia 3 de novembro uma audiência, que será realizada na capital fluminense, para tratar do caso. A operação foi realizada na última terça-feira pelas polícias civil e militar do Rio de Janeiro, nos complexos de favelas do Alemão e da Penha.



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), defendeu a operação mais letal da história do Rio de Janeiro como um "resgate do Estado democrático de Direito" e afirmou que a pauta da segurança pública e do combate ao crime organizado é o calcanhar de Aquiles do PT, partido do presidente Lula.

"O PT é complacente com o crime, aliado das facções. Não é uma pauta de direita, é da população. Mas é uma pauta com a qual só nós [de direita] temos compromisso", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo. Caiado é pré-candidato à presidência em 2026.