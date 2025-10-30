A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal, que apura os fatos do caso da bebê morta após ser espancada pela própria mãe, definiu nesta semana as perguntas e os documentos que serão solicitados aos órgãos que integram a rede de proteção da infância e juventude, além de instituições e serviços que possam ter relação com o núcleo familiar da criança. Segundo a Câmara, os órgãos já receberam ofício comunicando o início dos trabalhos da comissão, mas a minoria respondeu aos pedidos de informações. A próxima reunião semanal da CPI será aberta aos vereadores que não integram a comissão, permitindo que todos possam acompanhar e colaborar com os trabalhos.
Vagas limitadas
Jundiaí sediará no dia 11 de novembro de 2025 o 1º Seminário de Segurança Pública dos CONSEG da Região de Campinas, com o tema “Depois do 190”. O evento acontece das 8h às 13h, no anfiteatro da Unianchieta. O seminário vai mostrar o percurso de uma ocorrência policial, desde o chamado pelo 190 até a investigação e conclusão do caso. A participação é gratuita, com vagas limitadas. A inscrição deve ser feita por meio de formulário online.
Esclarecimentos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (29) que o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, preste esclarecimentos sobre a Operação Contenção, que deixou pelo menos 119 mortos. O ministro também marcou para o dia 3 de novembro uma audiência, que será realizada na capital fluminense, para tratar do caso. A operação foi realizada na última terça-feira pelas polícias civil e militar do Rio de Janeiro, nos complexos de favelas do Alemão e da Penha.
Aprovado
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), defendeu a operação mais letal da história do Rio de Janeiro como um "resgate do Estado democrático de Direito" e afirmou que a pauta da segurança pública e do combate ao crime organizado é o calcanhar de Aquiles do PT, partido do presidente Lula.
"O PT é complacente com o crime, aliado das facções. Não é uma pauta de direita, é da população. Mas é uma pauta com a qual só nós [de direita] temos compromisso", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo. Caiado é pré-candidato à presidência em 2026.
Reação
Aliados do presidente Lula (PT) criticaram, nesta quarta-feira (29), o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e os demais governadores de oposição que demonstraram solidariedade após a operação da polícia que deixou mais de cem mortos. "Lamentável que governadores, na saga de atacar o presidente Lula, montem palanque sobre os corpos de centenas de mortos, que façam comício sobre as lágrimas de centenas de mães que ainda não enterraram seus filhos. Não será com politicagem que vamos derrotar o crime organizado, e sim com competência, como foi feito na operação Carbono Oculto", afirmou o presidente do PT, Edinho Silva, nas redes sociais.