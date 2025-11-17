Turma da Mônica foi uma das coreografias apresentadas

A professora de dança e diretora artística do espetáculo, Raquel Tumolo Leopoldino, que há 20 anos integra o projeto, destacou a emoção e o orgulho em acompanhar o desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo. “Mais um ano, mais uma apresentação, mas sempre me emociono com a conquista e sensibilidade dessa turma. A apresentação foi linda, todos brilharam e trouxeram sua arte para o palco. Cada detalhe pensado e ensaiado aconteceu!”.

Raquel ressalta que a maior beleza do espetáculo está no processo vivido pelos bailarinos, professores e todos os envolvidos na apresentação de final de ano. Desde o primeiro contato com o tema e a descoberta dos personagens, passando pela escuta inicial das músicas, pelo aprendizado de cada passo e pelos ensaios com elementos cênicos, até a prova do figurino e o encontro de todos no ensaio geral, momento em que compreendem a grandiosidade da apresentação. “É nesse percurso que surgem os olhares brilhantes, as reações de surpresa, os sorrisos e até o cansaço, elementos que tornam a jornada tão especial”.