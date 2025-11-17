Em 12 de novembro o Teatro Polytheama foi palco do tradicional espetáculo de final de ano da APAE de Jundiaí. Nesta edição, os bailarinos emocionaram o público presente com a apresentação intitulada “Dentro da História - Uma aventura literária onde os livros dançam suas histórias”.
Inspirado no universo dos livros e na magia das narrativas que ganham vida, o espetáculo apresentou coreografias que viajaram por diferentes universos literários, convidando o público a mergulhar em histórias conduzidas pelos próprios usuários da instituição.
Cada cena e cada coreografia foram resultados de meses de dedicação e aprendizado. Os bailarinos da APAE de Jundiaí, Gabrielle e Renan, deram vida aos personagens Sofia e Lucas, que conduziram o espetáculo narrando e vivenciando as seguintes histórias: Chapeuzinho Vermelho, Turma da Mônica, As crônicas de Nárnia, Dom Quixote de La Mancha, O Diário de Anne Frank, Guerra e Paz, A Bruxinha Atrapalhada, Harry Potter e a pedra filosofal, Alice no País das Maravilhas, Orgulho e Preconceito e O Pequeno Príncipe.
Turma da Mônica foi uma das coreografias apresentadas
A professora de dança e diretora artística do espetáculo, Raquel Tumolo Leopoldino, que há 20 anos integra o projeto, destacou a emoção e o orgulho em acompanhar o desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo. “Mais um ano, mais uma apresentação, mas sempre me emociono com a conquista e sensibilidade dessa turma. A apresentação foi linda, todos brilharam e trouxeram sua arte para o palco. Cada detalhe pensado e ensaiado aconteceu!”.
Raquel ressalta que a maior beleza do espetáculo está no processo vivido pelos bailarinos, professores e todos os envolvidos na apresentação de final de ano. Desde o primeiro contato com o tema e a descoberta dos personagens, passando pela escuta inicial das músicas, pelo aprendizado de cada passo e pelos ensaios com elementos cênicos, até a prova do figurino e o encontro de todos no ensaio geral, momento em que compreendem a grandiosidade da apresentação. “É nesse percurso que surgem os olhares brilhantes, as reações de surpresa, os sorrisos e até o cansaço, elementos que tornam a jornada tão especial”.
O espetáculo contou também com a coreografia do grupo de pais atípicos da APAE de Jundiaí, em parceria com a Família Flashback, surpreendendo o público durante o número “Guerra e Paz"; e com a participação do bailarino Marcel Barros, em um duo especial com Raquel na coreografia de “Orgulho e Preconceito”.