17 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
APAE DE JUNDIAÍ

“Dentro da história” encanta o público no Teatro Polytheama

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Teatro Polytheama foi palco do tradicional espetáculo de final de ano da APAE de Jundiaí
Teatro Polytheama foi palco do tradicional espetáculo de final de ano da APAE de Jundiaí

Em 12 de novembro o Teatro Polytheama foi palco do tradicional espetáculo de final de ano da APAE de Jundiaí. Nesta edição, os bailarinos emocionaram o público presente com a apresentação intitulada “Dentro da História - Uma aventura literária onde os livros dançam suas histórias”.

Inspirado no universo dos livros e na magia das narrativas que ganham vida, o espetáculo apresentou coreografias que viajaram por diferentes universos literários, convidando o público a mergulhar em histórias conduzidas pelos próprios usuários da instituição.

VEJA MAIS:

13ª Mostra de Dança do PEAMA encanta e emociona

Cada cena e cada coreografia foram resultados de meses de dedicação e aprendizado. Os bailarinos da APAE de Jundiaí, Gabrielle e Renan, deram vida aos personagens Sofia e Lucas, que conduziram o espetáculo narrando e vivenciando as seguintes histórias: Chapeuzinho Vermelho, Turma da Mônica, As crônicas de Nárnia, Dom Quixote de La Mancha, O Diário de Anne Frank, Guerra e Paz, A Bruxinha Atrapalhada, Harry Potter e a pedra filosofal, Alice no País das Maravilhas, Orgulho e Preconceito e O Pequeno Príncipe.

Turma da Mônica foi uma das coreografias apresentadas

A professora de dança e diretora artística do espetáculo, Raquel Tumolo Leopoldino, que há 20 anos integra o projeto, destacou a emoção e o orgulho em acompanhar o desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo. “Mais um ano, mais uma apresentação, mas sempre me emociono com a conquista e sensibilidade dessa turma. A apresentação foi linda, todos brilharam e trouxeram sua arte para o palco. Cada detalhe pensado e ensaiado aconteceu!”.

Raquel ressalta que a maior beleza do espetáculo está no processo vivido pelos bailarinos, professores e todos os envolvidos na apresentação de final de ano. Desde o primeiro contato com o tema e a descoberta dos personagens, passando pela escuta inicial das músicas, pelo aprendizado de cada passo e pelos ensaios com elementos cênicos, até a prova do figurino e o encontro de todos no ensaio geral, momento em que compreendem a grandiosidade da apresentação. “É nesse percurso que surgem os olhares brilhantes, as reações de surpresa, os sorrisos e até o cansaço, elementos que tornam a jornada tão especial”.

O espetáculo contou também com a coreografia do grupo de pais atípicos da APAE de Jundiaí, em parceria com a Família Flashback, surpreendendo o público durante o número “Guerra e Paz"; e com a participação do bailarino Marcel Barros, em um duo especial com Raquel na coreografia de “Orgulho e Preconceito”.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários