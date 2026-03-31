31 de março de 2026
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MAUS-TRATOS

AGORA: PMs encontram cachorros mortos em chácara em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
A ocorrência está sendo apresentada na Central de Flagrantes
A ocorrência está sendo apresentada na Central de Flagrantes

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão atendem nesta tarde a uma ocorrência de maus-tratos contra animais na região do bairro Corrupira, entre Jundiaí e Louveira.

De acordo com as primeiras informações, pelo menos dois cachorros foram encontrados mortos no local e um terceiro, debilitado, está sendo socorrido.

Os PMs chegaram ao local graças a uma denúncia anônima, mas não havia ninguém.

Uma equipe está preservando o local até a chegada da perícia técnica, enquanto que outra já se dirigiu à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.

Atualização às 17h32: Por se tratar de divisa de área entre Jundiaí e Louveira, e haver divergência sobre em qual cidade fica a chácara em questão, o caso poderá ser registrado na delegacia de Louveira.

Mais informações em breve.

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