Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão atendem nesta tarde a uma ocorrência de maus-tratos contra animais na região do bairro Corrupira, entre Jundiaí e Louveira.
De acordo com as primeiras informações, pelo menos dois cachorros foram encontrados mortos no local e um terceiro, debilitado, está sendo socorrido.
Os PMs chegaram ao local graças a uma denúncia anônima, mas não havia ninguém.
Uma equipe está preservando o local até a chegada da perícia técnica, enquanto que outra já se dirigiu à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.
Atualização às 17h32: Por se tratar de divisa de área entre Jundiaí e Louveira, e haver divergência sobre em qual cidade fica a chácara em questão, o caso poderá ser registrado na delegacia de Louveira.
Mais informações em breve.