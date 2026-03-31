Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão atendem nesta tarde a uma ocorrência de maus-tratos contra animais na região do bairro Corrupira, entre Jundiaí e Louveira.

De acordo com as primeiras informações, pelo menos dois cachorros foram encontrados mortos no local e um terceiro, debilitado, está sendo socorrido.

Os PMs chegaram ao local graças a uma denúncia anônima, mas não havia ninguém.