30 de março de 2026
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Feriado prolongado deve ser de chuvas em Jundiaí

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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A possibilidade é de pancadas de chuva isoladas
A possibilidade é de pancadas de chuva isoladas

O feriado prolongado de Páscoa deverá ser de chuva em Jundiaí. A previsão é de instabilidade entre a próxima quinta-feira (2/4) e o domingo (5/4). A possibilidade é de pancadas de chuva isoladas, além da incidência de raios e rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o que vai provocar a instabilidade no tempo em Jundiaí é a atuação de um sistema meteorológico. As chuvas que devem atingir o município e as cidades da RMJ são de intensidade leve a moderada. As temperaturas também devem ser mais amenas, com mínimas em torno de 16°C ao amanhecer e máximas de 27°C durante a tarde.

Atenção redobrada

A umidade elevada do ar pode provocar a formação de neblina nas primas horas da manhã. Motoristas devem redobrar a atenção nas estradas da região. Ao longo do dia, a tendência é de dissipação da neblina com a elevação da temperatura.

Em caso de emergência, a recomendação é para que sejam acionados os órgãos responsáveis:

Defesa Civil - 199
Guarda Municipal - 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros - 193

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