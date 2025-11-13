Cento e nove alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, e de instituições convidadas participaram na noite desta terça-feira (4) da 13ª edição da Mostra de Dança do PEAMA no Polytheama. O evento reuniu crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência e emocionou a plateia, que praticamente lotou o teatro.

Os artistas promoveram uma “viagem no tempo” por meio da dança. As músicas da mostra foram todas internacionais, das Décadas de Ouro (dos anos 30 aos anos 2000). As canções foram de Billie Holiday, Gleen Miller, Frank Sinatra, Elvis Presley, Cindy Lauper, James Brown, Abba e Elton John, entre outros músicos e bandas que marcaram época. “Isso é um sucesso maravilhoso. Na hora de subir no palco, eu esqueço de tudo. O PEAMA, o evento… Isso é amor”, definiu o aluno do PEAMA Thiago Francisco da Silva, de 37 anos, 22 deles ligados ao programa da Prefeitura.

Marcaram presença na 13ª edição da Mostra de Dança do PEAMA o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a primeira-dama, Ellen Camila Martinelli (presidente do Fundo Social de Solidariedade do município), e a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi. “É impossível não se emocionar com o talento desses alunos, que têm habilidades que vão além da dança”, disse a primeira-dama, antes do espetáculo começar. “Há quase 30 anos o PEAMA acolhe e celebra a superação destas pessoas”, emendou a secretária Rita Orsi.