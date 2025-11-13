A segunda edição do FestivÉos – Festival de Artes Cênicas, organizado pelo do Grupo Performático Éos, traz produções artísticas que marcam as artes da região de Jundiaí. De 21 a 30 de novembro, o público poderá apreciar uma programação com as mais variadas linguagens artísticas, como teatro, exposição, dança e leituras dramáticas. Na estreia do festival, os mais recentes espetáculos “Noite na Taverna” e “Macário”, do Grupo Éos, seguidos por produções de sucesso das companhias Cena 4, Cia. Fenix, Cia. Um do Outro e, por fim, Coletivo À Margem, com um espetáculo de dança de tirar o fôlego.
Neste ano o FestivÉos se expande para outras regiões da cidade com o Ciclo de Leituras Dramáticas, que acontecerá no Centro do Professorado Paulista (CCP), na sede do Balé Teatro Oficina e na sede da Cia Fênix. Segundo Carlos Pasqualin, diretor do Performático Éos, fundado nos anos 1990, o FestivÉos tem o objetivo de "fomentar o intercâmbio entre artistas e seu público, ressaltando suas produções em nossa região, considerada por muitos um celeiro de artistas".
O público poderá conferir, antes de cada apresentação, a “Exposição Éosianos – A Arte da Cena”, de Juliana Fernandes. Reconhecida artista e cenógrafa, Juliana Fernandes é a homenageada na Exposição Éosianos. A artista traz ao espaço do Centro do Professorado Paulista (CCP) um pouco de seus 30 anos de carreira com peças, croquis, fotos e figurinos de seu acervo pessoal, como os processos de criação de “A Pedra do Reino”, de Antunes Filho, com a qual recebeu o Prêmio Shell de Melhor Figurino, curiosidades da cenografia da Festa da Uva de Jundiaí, entre outros adereços cênicos.
Confira a programação completa do II FestivÉos:
- 21/11 – Espetáculo “Noite Na Taverna” – Grupo Éos, no CPP.
- 22/11 – Espetáculo “Macário” – Grupo Éos, no CPP.
- 23/11 – Espetáculo “João das Ruas do Rio da Gente Alegre” – Cena 4 Produções.
- 25/11 – Leitura Dramática “Humanos Anônimos” – Performático Éos com a Cia. Um do Outro, no Balé Teatro Oficina.
- 26/11 – Leitura Dramática “Amor Sem Limites” – Performático Éos com Cena 4 Produções, no CCP.
- 27/11 – Leitura Dramática “Sem Paz, Sem Sexo” – Performático Éos com Cia. Fênix, na sede da Cia.
- 28/11 – Espetáculo “Êxodos” – Coletivo À Margem (Dança), no CPP
- 29/11 – Espetáculo “O Conselho” – Cia. Um do Outro, no CPP.
- 30/11 – Espetáculo “Migaaaantes ou tem muita gente nesta merda de barco“ – Cia.Fenix, no CPP.
O evento tem o apoio do Centro do Professorado Paulista (CPP) e os espetáculos começam sempre às 20h. Os ingressos promocionais estão disponíveis na plataforma Sympla. As leituras dramáticas têm entrada livre, com contribuição espontânea.
II FestivÉos – Festival de Artes Cênicas
Quando: de 21 a 30 de Novembro
Onde: CPP - Rua Sen. Fonseca, 726- Centro; sedes da Cia. Fênix e do Balé Teatro Oficina
Acompanhe em @performaticoeos