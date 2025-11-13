A segunda edição do FestivÉos – Festival de Artes Cênicas, organizado pelo do Grupo Performático Éos, traz produções artísticas que marcam as artes da região de Jundiaí. De 21 a 30 de novembro, o público poderá apreciar uma programação com as mais variadas linguagens artísticas, como teatro, exposição, dança e leituras dramáticas. Na estreia do festival, os mais recentes espetáculos “Noite na Taverna” e “Macário”, do Grupo Éos, seguidos por produções de sucesso das companhias Cena 4, Cia. Fenix, Cia. Um do Outro e, por fim, Coletivo À Margem, com um espetáculo de dança de tirar o fôlego.

Neste ano o FestivÉos se expande para outras regiões da cidade com o Ciclo de Leituras Dramáticas, que acontecerá no Centro do Professorado Paulista (CCP), na sede do Balé Teatro Oficina e na sede da Cia Fênix. Segundo Carlos Pasqualin, diretor do Performático Éos, fundado nos anos 1990, o FestivÉos tem o objetivo de "fomentar o intercâmbio entre artistas e seu público, ressaltando suas produções em nossa região, considerada por muitos um celeiro de artistas".

O público poderá conferir, antes de cada apresentação, a “Exposição Éosianos – A Arte da Cena”, de Juliana Fernandes. Reconhecida artista e cenógrafa, Juliana Fernandes é a homenageada na Exposição Éosianos. A artista traz ao espaço do Centro do Professorado Paulista (CCP) um pouco de seus 30 anos de carreira com peças, croquis, fotos e figurinos de seu acervo pessoal, como os processos de criação de “A Pedra do Reino”, de Antunes Filho, com a qual recebeu o Prêmio Shell de Melhor Figurino, curiosidades da cenografia da Festa da Uva de Jundiaí, entre outros adereços cênicos.