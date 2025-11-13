Em novembro, o Guri faz 30 anos e, para comemorar, preparou uma extensa programação que acontece durante o mês e em todas as regiões do Estado. O programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens. Dentre as inúmeras apresentações e lançamentos, uma ação será especial.

No sábado, dia 15 de novembro, ao meio-dia, acontece um flashmob simultâneo em 70 municípios paulistas. Em Jundiaí, a ação vai acontecer na Praça (da Matriz) Governador Pedro de Toledo, no Centro. A intervenção musical será realizada em espaços públicos como ruas, praças e parques e será um convite à comunidade a participar. Na capital, a apresentação será no Parque Villa-Lobos e reunirá cerca de mil estudantes. Cidades como Araçatuba, Itapeva, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista, também vão receber apresentações do flashmob.

