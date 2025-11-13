Em novembro, o Guri faz 30 anos e, para comemorar, preparou uma extensa programação que acontece durante o mês e em todas as regiões do Estado. O programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens. Dentre as inúmeras apresentações e lançamentos, uma ação será especial.
No sábado, dia 15 de novembro, ao meio-dia, acontece um flashmob simultâneo em 70 municípios paulistas. Em Jundiaí, a ação vai acontecer na Praça (da Matriz) Governador Pedro de Toledo, no Centro. A intervenção musical será realizada em espaços públicos como ruas, praças e parques e será um convite à comunidade a participar. Na capital, a apresentação será no Parque Villa-Lobos e reunirá cerca de mil estudantes. Cidades como Araçatuba, Itapeva, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista, também vão receber apresentações do flashmob.
VEJA MAIS:
A intervenção será realizada em ruas, praças e parques. Em formações instrumentais e de canto coral, dezenas de milhares de estudantes vão interpretar “Sou Guri”. A canção fala de aprendizado, pertencimento e transformação, e foi encomendada ao compositor Rodrigo Fonseca especialmente para o aniversário. A direção musical é do maestro Claudio Cruz.
“O Guri está transformando vidas há três décadas. É uma política pública que une cultura, educação e desenvolvimento humano, e que já se consolidou como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Vamos continuar trabalhando para que o Guri possa crescer cada vez mais e seguir atendendo com excelência a população do estado de São Paulo”, afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Serviço
Flashmob Guri 30 anos
Data: sábado, 15 de novembro
Horário: 12h
Local: em 70 cidades do estado. Confira aqui todos os endereços.