Neste sábado (8), as UBSs Tulipas, Sarapiranga, Central e Rio Branco funcionarão das 8h às 12h para esses atendimentos. No dia 29, será a vez das UBSs Colônia, Jundiaí Mirim, Rami e Santa Gertrudes, no mesmo horário. Em cada uma dessas ações, os serviços de saúde farão a convocação dos pacientes para o agendamento prévio dos atendimentos, garantindo organização e acolhimento adequado.

No mês dedicado à saúde masculina, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, reforça a importância do autocuidado masculino e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ao longo de novembro, duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de cada região do município abrirão em alguns sábados para ações especiais de ofertas de consultas previamente agendadas e coletas de exames laboratoriais voltados aos homens dos territórios.

Segundo Tatiane de Luca Barbosa, Diretora do Departamento da Atenção Básica à Saúde de Jundiaí, esse trabalho de rastreio e acompanhamento regular da saúde do homem é fundamental para o diagnóstico precoce de diversas condições, não apenas do câncer de próstata. “Nossa meta é que o cuidado preventivo aconteça de forma contínua, e não somente durante o mês de novembro”, afirma.

O protocolo municipal orienta que o rastreio do câncer de próstata seja realizado em homens a partir dos 50 anos. Para os afrodescendentes ou com histórico familiar de primeiro grau de neoplasia de próstata, a investigação deve começar aos 45 anos. O rastreio é composto pela dosagem de PSA total, exame de urina tipo 1, urocultura e toque retal, quando indicado.

Além do rastreio específico, o protocolo municipal recomenda que sejam levados em conta outros fatores de risco, como sintomas urinários ou sinais de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Se o paciente estiver há mais de um ano sem realizar exames laboratoriais, será necessário solicitar hemograma, glicemia, hemoglobina glicada e lipidograma.