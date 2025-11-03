Durante o mês de novembro, o azul ganha destaque como símbolo de conscientização sobre a saúde do homem. Mais do que uma campanha, o movimento “Novembro Azul” reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), atingiu mais de 71 mil brasileiros nos últimos três anos, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens.
De acordo com o urologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Daniel Beltrame, ainda há muitos mitos e receios em torno dos exames preventivos, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento. “O medo e o preconceito ainda impedem muitos homens de procurar o médico. No entanto, quando o câncer de próstata é descoberto logo no início, as chances de cura chegam a 90%”, explica o especialista.
A próstata é uma glândula exclusiva do corpo masculino, localizada abaixo da bexiga. O câncer ocorre quando suas células crescem de forma descontrolada, formando o tumor. Para detectá-lo precocemente, o urologista destaca a necessidade de dois exames fundamentais: o PSA (antígeno prostático específico), feito por meio de uma análise de sangue, e o toque retal, que permite avaliar diretamente alterações na glândula. “O exame de toque é rápido, indolor e essencial. Existem casos em que o PSA está normal, mas o toque indica alterações importantes”, ressalta o médico.
A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que homens a partir dos 50 anos façam uma avaliação anual com o urologista. Já aqueles com histórico familiar da doença ou homens negros devem iniciar o acompanhamento aos 45 anos.
Além dos exames regulares, hábitos saudáveis são aliados na prevenção. “Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais, associada à prática regular de atividade física, controle do peso, moderação no consumo de álcool e abandono do cigarro, reduz o risco de desenvolver não só o câncer de próstata, mas também outras doenças crônicas”, orienta Beltrame.
Por fim, o médico faz um convite à reflexão: cuidar da própria saúde é também um gesto de amor à vida. “Durante muito tempo, acreditou-se que o homem deveria ser forte o tempo todo. Hoje, entendemos que força é justamente ter coragem de se cuidar. A prevenção salva vidas”.