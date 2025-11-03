Durante o mês de novembro, o azul ganha destaque como símbolo de conscientização sobre a saúde do homem. Mais do que uma campanha, o movimento “Novembro Azul” reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), atingiu mais de 71 mil brasileiros nos últimos três anos, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens.

De acordo com o urologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Daniel Beltrame, ainda há muitos mitos e receios em torno dos exames preventivos, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento. “O medo e o preconceito ainda impedem muitos homens de procurar o médico. No entanto, quando o câncer de próstata é descoberto logo no início, as chances de cura chegam a 90%”, explica o especialista.

