04 de novembro de 2025
NO ESPAÇO EXPRESSA

Jundiaí terá a 6ª edição do ‘Sabores da Gente’ neste sábado (8)

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além das opções gastronômicas de food trucks, haverá produtores rurais de frutas, verduras, legumes e hortícolas variadas e empreendedores das Rotas Turísticas
O Espaço Expressa recebe, neste sábado (8), a 6ª edição do Sabores da Gente. Lançado neste ano pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) para reunir as diversas frentes de atuação da pasta e fomentar a venda direta ao consumidor, o evento tem entrada gratuita e será realizado das 13h às 19h na parte interna do Espaço Expressa.

“Nesta última edição de 2025, o ‘Sabores da Gente’ irá contar mais uma vez com as participações de dezenas de bancas, reunindo os produtores rurais de frutas, verduras, legumes e hortícolas variadas, os permissionários das feiras livres e varejões municipais, os food trucks com o melhor da gastronomia artesanal, isso sem falar dos empreendedores das Rotas Turísticas municipais e dos artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, garantindo mais uma vez aos consumidores o melhor em qualidade, frescor e preço”, comentou a diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da Smaat, Mirian Oliveira.

VEJA MAIS:

Como chegar

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. A entrada principal para quem chega a pé é na esquina da avenida com a rua São Bento.

As linhas de ônibus que atendem a região circulam entre os terminais Vila Arens e Hortolândia. Pela avenida União dos Ferroviários, aos sábados, a linha 961 F circula até as 14h e a linha 310 até as 18h. E pela rua Marechal Deodoro da Fonseca, a poucos quarteirões da entrada do Espaço Expressa, as opções de linhas são 702, 703, 704, 705, 706, 720, 907, 913, 953, 961 e 962. Os detalhes podem ser conferidos no site do SITU.

Já para quem chega de carro, o local conta com estacionamento gratuito e coberto, com entrada pela avenida, na esquina com a rua Abolição.

