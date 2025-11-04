O Espaço Expressa recebe, neste sábado (8), a 6ª edição do Sabores da Gente. Lançado neste ano pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) para reunir as diversas frentes de atuação da pasta e fomentar a venda direta ao consumidor, o evento tem entrada gratuita e será realizado das 13h às 19h na parte interna do Espaço Expressa.

“Nesta última edição de 2025, o ‘Sabores da Gente’ irá contar mais uma vez com as participações de dezenas de bancas, reunindo os produtores rurais de frutas, verduras, legumes e hortícolas variadas, os permissionários das feiras livres e varejões municipais, os food trucks com o melhor da gastronomia artesanal, isso sem falar dos empreendedores das Rotas Turísticas municipais e dos artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, garantindo mais uma vez aos consumidores o melhor em qualidade, frescor e preço”, comentou a diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da Smaat, Mirian Oliveira.

Como chegar