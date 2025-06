Sabores da Gente estreia no Expressa com valorização local

O Espaço Expressa ganhou novos sabores e grande presença de público no último sábado (07), com a primeira edição do “Sabores da Gente”, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí voltada à valorização dos produtores locais vinculados à Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT).

Com entrada gratuita, o evento atraiu centenas de visitantes e reuniu 50 expositores, entre produtores rurais, artesãos, feirantes, representantes dos varejões e das Rotas Turísticas.

A proposta do “Sabores da Gente” é conectar diretamente o produtor ao consumidor. “Integramos aqui o agronegócio, o abastecimento e o turismo. Temos produtores rurais, feirantes, representantes das Rotas Turísticas e artesãos do ‘Jundiaí Feito à Mão’, tudo com o propósito de aproximar o produtor do consumidor final”, destacou Marcela Moro, gestora da UGAAT.