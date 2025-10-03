03 de outubro de 2025
DA NETFLIX

Louveira é escolhida como cenário para gravações de filme

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Louveira
As filmagens ocorreram nesta semana na cidade e haverá um workshop gratuito de produção cinematográfica para os moradores de Louveira como contrapartida
As filmagens ocorreram nesta semana na cidade e haverá um workshop gratuito de produção cinematográfica para os moradores de Louveira como contrapartida

Louveira foi escolhida como cenário para as gravações de parte do esperado filme "Sintonia", uma produção da Netflix que se apresenta como um spin-off da renomada série de mesmo nome. As filmagens ocorreram nesta semana na cidade, destacando o universo do personagem Nando, interpretado por Christian Malheiros.

A seleção de Louveira como cenário reforça as ações da Prefeitura de Louveira em busca de ampliar a sua importância no cenário cultural e cinematográfico. Esta iniciativa promete não apenas impulsionar o turismo local, mas também aumentar a expectativa entre os fãs da série e do personagem. Além disso, como contrapartida pelas gravações na cidade, será realizado um workshop gratuito de produção cinematográfica para os moradores de Louveira, cuja participação e maiores informações serão divulgadas em breve.

O ator Christian Malheiros expressou sua admiração pela cidade. “Este lugar é muito especial. Além de ser calma, senti vontade de morar aqui. Que natureza, que cidade limpa! Agora podemos mostrar isso também no cinema.” A atriz Júlia Yamaguchi, que interpreta Scheyla, comentou: "Eu não conhecia Louveira e fiquei surpresa ao descobrir um lugar tão maravilhoso, tão próximo a São Paulo, onde fomos recebidos tão calorosamente".

O secretário municipal de Cultura e Eventos, Israel Lima, comentou a ação: "A cidade de Louveira agradece a presença de toda a equipe de produção e estamos ansiosos para ver nossa cidade brilhar nas telas do cinema."

