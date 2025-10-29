Entre os dias 1 e 29 de novembro, os amantes da sétima arte poderão conferir o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil no Moviecom, no Maxi Shopping. Com entrada gratuita, o festival, apresentado pelo Ministério da Cultura, Embaixada da Itália no Brasil e pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, trará 20 filmes inéditos e premiados.
A curadoria, assinada por Fátima Augusto, da Produtora Temperos de Cinema, e a coordenação de Leandro Nalini, garantem uma seleção de obras que representam a diversidade e a força da produção cinematográfica italiana atual. “Trazer o Festival de Cinema Italiano para Jundiaí é um presente à cidade e à sua comunidade italiana, que sempre demonstrou grande afinidade com o cinema e a cultura da Itália”, destaca Fátima.
As exibições acontecerão na rede Moviecom Cinemas, no Maxi Shopping Jundiaí, e na Sala de Cinema do Espaço Expressa, equipamento público da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à arte e ao cinema para todos os amantes da cultura italiana e cinéfilos da região.
VEJA MAIS:
- Expressa receberá exibições do 20º Festival de Cinema Italiano
- Jundiaí recebe o 20º Festival de Cinema Italiano
Entre as primeiras obras selecionadas, o festival promete uma experiência cinematográfica rica e diversificada. Na Sessão Inéditos, destacam-se “Le Assaggiatrici” (As Provadoras de Hitler), de Silvio Soldini (2025), um drama histórico inspirado no romance de Rosella Postorino que revisita um capítulo pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial, e “L’Abbaglio” (A Ilusão), de Roberto Andò (2025), um épico de 1860 sobre a expedição dos mil de Giuseppe Garibaldi. Ambos os filmes oferecem perspectivas únicas sobre momentos cruciais da história e da cultura italiana.
O evento tem realização local do Moviecom Cinemas e Pizzaria Vesúvio e apoio cultural do Maxi Shopping, Delphos, Rec Comunicação, Crafter Digital, Dr. Paulo Martin Cirurgia Plástica e Day Hospital Nova Plástica.
Consulte a programação completa em www.moviecom.com.br e www.temperosdecinema.com.br