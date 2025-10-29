Entre os dias 1 e 29 de novembro, os amantes da sétima arte poderão conferir o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil no Moviecom, no Maxi Shopping. Com entrada gratuita, o festival, apresentado pelo Ministério da Cultura, Embaixada da Itália no Brasil e pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, trará 20 filmes inéditos e premiados.

A curadoria, assinada por Fátima Augusto, da Produtora Temperos de Cinema, e a coordenação de Leandro Nalini, garantem uma seleção de obras que representam a diversidade e a força da produção cinematográfica italiana atual. “Trazer o Festival de Cinema Italiano para Jundiaí é um presente à cidade e à sua comunidade italiana, que sempre demonstrou grande afinidade com o cinema e a cultura da Itália”, destaca Fátima.

As exibições acontecerão na rede Moviecom Cinemas, no Maxi Shopping Jundiaí, e na Sala de Cinema do Espaço Expressa, equipamento público da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à arte e ao cinema para todos os amantes da cultura italiana e cinéfilos da região.