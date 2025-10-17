Prefeitura e Fundação Casa fortalecem parceria por qualificação

A visita foi acompanhada pelos diretores Gilson Pichioli (Fomento à Indústria) e Cida Gibrail (Comércio e Serviços), ambos da Secretaria de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). Durante o encontro, foram apresentadas as ações realizadas pelo espaço e as possibilidades de integração entre os programas municipais e as políticas de reinserção social da Fundação Casa.

O Espaço Jundiaí Empreendedora recebeu a visita da diretora da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), Andreza Tavares Ferreira, para conhecer as iniciativas da prefeitura voltadas à empregabilidade, qualificação profissional e empreendedorismo no município.

Entre as principais iniciativas destacadas estão o programa Emprego da Gente (Emprega+), que leva oportunidades de trabalho até os bairros, além das ações do Invest Jundiaí e do +Negócios, que fortalecem o ecossistema empreendedor e industrial de Jundiaí, gerando conexões entre empresas, profissionais e instituições de ensino.

Segundo Cida Gibrail, o diálogo com diferentes setores e instituições é fundamental para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. “A empregabilidade é um dos pilares da nossa atuação. Estamos abertos a parcerias que permitam criar caminhos de qualificação e inclusão produtiva, especialmente para quem busca recomeçar e construir uma nova trajetória”, afirmou.

Para Gilson Pichioli, a troca de experiências reforça o papel da pasta como articulador de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. “Nosso foco é conectar pessoas, empresas e instituições, para que todos tenham acesso às ferramentas que impulsionam o crescimento e a geração de renda”, destacou.