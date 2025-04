Jovem Aprendiz: qualificação profissional faz a diferença

O Dia Internacional do Jovem Aprendiz é comemorad hoje (24 de abril) e a Prefeitura de Jundiaí reforça a importância da qualificação profissional como ferramenta essencial para a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. A data evidencia o compromisso da cidade com a construção de oportunidades por meio de políticas públicas.

Coordenadas pela Divisão de Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional (DIPQP), da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), as ações são pensadas para oferecer caminhos concretos à juventude em situação de vulnerabilidade. A educadora social da UGADS, Edilaine Cardoso, destaca que o trabalho começa ainda antes da contratação: “Realizamos oficinas de preparação para o mundo do trabalho em parceria com instituições qualificadoras. Após a conclusão, os jovens são inscritos nas plataformas dessas instituições e encaminhados a processos seletivos em empresas.”

Essas iniciativas têm gerado resultados concretos. Dois adolescentes que participaram das oficinas promovidas pela DIPQP, por exemplo, foram contratados pela empresa Alpino. A oportunidade surgiu após a conclusão de um curso de informática básica oferecido pela própria empresa, em parceria com a UGADS. Os jovens foram identificados por meio de busca ativa no Cadastro Único, uma das estratégias utilizadas para alcançar quem mais precisa.