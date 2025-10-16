Jundiaí reduz fila de creches pela metade em um ano

Jundiaí conseguiu reduzir pela metade a fila de espera por vagas em creches municipais em um período de um ano. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgados na Imprensa Oficial em agosto de 2025, a lista de espera para a Educação Infantil I contava com 450 crianças. No mesmo período de 2024, esse número era de 900.

De acordo com a SME, essa diminuição é resultado de um conjunto de ações, incluindo o aumento de vagas ofertadas, a melhor ocupação das vagas já disponíveis e a reorganização dos contratos com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam como unidades conveniadas. Além disso, a pasta informa que estão em andamento obras de revitalização e ampliação de duas unidades escolares da rede, o que deverá ampliar ainda mais a capacidade de atendimento.

A ampliação do acesso à creche pública não representa apenas um avanço na gestão educacional, mas também no cumprimento de um direito constitucional, conforme destaca a advogada e coordenadora do Núcleo de Família e Sucessões da Jovem Advocacia da OAB Jundiaí, Cintia Almeida.