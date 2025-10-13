Cia. Jovem de Dança recebe bailarinos de Tatuí para intercâmbio

A Cia. Jovem de Dança de Jundiaí recebeu dez bailarinos da Cia. Jovem Rayssa Francesconi, de Tatuí, para um dia de vivências conjuntas entre os dois grupos.
Com mediação do diretor artístico da companhia jundiaiense, Alex Soares, as atividades no Espaço Expressa contaram com uma série de exercícios de improvisação guiada. No mesmo dia, a companhia anfitriã, que é um dos corpos artísticos municipais da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), apresentou o ensaio de “Oroboro”, sua nova coreografia, que terá sua estreia no Teatro Polytheama no dia 21 de novembro.
“É sempre muito importante para a nossa Cia. receber estudantes em processo formativo e demonstrar aos visitantes o seu projeto que é, para muitos, a primeira experiência profissional com a Dança. Trata-se de uma experiência enriquecedora, uma oportunidade de mostrar como nosso elenco trabalha e se comporta, como elenco de excelência, talentoso, engajado e cuja postura serve de exemplo e contribui para o reconhecimento e premiação da companhia. Isso tudo comprova como o projeto de fomento a este lugar de profissionalização dentro de sua proposta é algo fundamental”, reforçou Alex.
VEJA MAIS
- Cia. Jovem de Dança encanta crianças com ‘Folia dos Bichos’
- Noite de gala encerra 27ª edição do ENREDANÇA
De acordo com Rayssa Francesconi, proprietária da companhia visitante, o grupo de Jundiaí e o trabalho da prefeitura são referências. “A Cia. Jovem de Dança de Jundiaí retrata para os bailarinos na faixa etária que compõem nosso grupo uma referência de oportunidade artística. Jundiaí dá uma oportunidade e permite o reconhecimento de que há jovens contratados para trabalhar com a Dança, dá formação a eles e abre novas oportunidades. Essa foi a motivação da visita, permitir que os jovens tivessem essa vivência com a Dança e ver que há exemplos de oportunidades”, comentou.
Para o Thiago Andrade, de 27 anos, bailarino do grupo visitante, a visita foi um retorno para casa, já que ele é jundiaiense. “Estou há dois meses em Tatuí, mas trabalhava há pouco entre Jundiaí e São Paulo, e acompanho o trabalho da Cia. Jovem desde o seu primeiro elenco. Já vi todas as suas coreografias, ‘P.A.Q.U.I.T.A.’, ‘Instagrimm’ e ‘Entre o corpo e o azul’, para citar algumas. E acho a estrutura e a oportunidade que a prefeitura dá algo maravilhoso e primordial, pois acende nos bailarinos em formação a consciência de saber que existe como profissão. Tanto que para os meus alunos daqui, a maioria tinha o sonho de fazer parte, era esse o lugar que eles queriam ocupar!”, comentou.
Clarice Sakamoto, integrante do elenco anfitrião há cerca de um ano e meio, também aprovou o dia de vivência. “É muito legal receber visita e poder mostrar o nosso trabalho, como as coisas funcionam. Era essa a troca que eu queria, por exemplo, quando eu estudava. E a gente também aprende. É uma inspiração ver corpos diferentes fazendo aquilo que a gente normalmente não faz”, comentou a bailarina, que fará o papel de Galinha Rainha de Bateria em “Folia dos Bichos”, próxima apresentação da companhia.
Mais Cia. Jovem
Como parte da programação do Mês das Crianças da SMCULT, a Cia. Jovem de Dança apresenta no domingo (19), às 15h, o espetáculo “Folia dos Bichos”. A apresentação, com entrada gratuita, será no Teatro Polytheama, junto com a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), a bateria da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes) e com as pianistas Lucia Cervini e Miriam Braga. Mais detalhes podem ser conferidos na Agenda Cultural.