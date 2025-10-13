Cia. Jovem de Dança recebe bailarinos de Tatuí para intercâmbio

A Cia. Jovem de Dança de Jundiaí recebeu dez bailarinos da Cia. Jovem Rayssa Francesconi, de Tatuí, para um dia de vivências conjuntas entre os dois grupos.

Com mediação do diretor artístico da companhia jundiaiense, Alex Soares, as atividades no Espaço Expressa contaram com uma série de exercícios de improvisação guiada. No mesmo dia, a companhia anfitriã, que é um dos corpos artísticos municipais da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), apresentou o ensaio de “Oroboro”, sua nova coreografia, que terá sua estreia no Teatro Polytheama no dia 21 de novembro.

“É sempre muito importante para a nossa Cia. receber estudantes em processo formativo e demonstrar aos visitantes o seu projeto que é, para muitos, a primeira experiência profissional com a Dança. Trata-se de uma experiência enriquecedora, uma oportunidade de mostrar como nosso elenco trabalha e se comporta, como elenco de excelência, talentoso, engajado e cuja postura serve de exemplo e contribui para o reconhecimento e premiação da companhia. Isso tudo comprova como o projeto de fomento a este lugar de profissionalização dentro de sua proposta é algo fundamental”, reforçou Alex.