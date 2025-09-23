Noite de gala encerra 27ª edição do ENREDANÇA

O Teatro Polytheama foi palco, no último domingo (21), da noite de gala que marcou o encerramento da 27ª edição do Festival Enredança, evento que há quase três décadas movimenta a cena cultural de Jundiaí e da região. A cerimônia reuniu os trabalhos premiados em primeiro lugar durante as competições, além da entrega dos prêmios especiais, emocionando o público presente e consolidando mais um ano de sucesso do festival.

Nesta edição, o Enredança contou com a participação de 1.037 bailarinos, em 485 coreografias, representando 82 escolas e grupos de 19 cidades e três estados. Entre 2 e 14 de setembro, a programação incluiu mostras paralelas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro e no Maxi Shopping Jundiaí, patrocinador oficial, além das apresentações competitivas no Polytheama.

A noite começou com a execução do jingle do festival, seguida de falas institucionais, incluindo os discursos do prefeito Gustavo Martinelli e da secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro. Duas homenagens especiais marcaram o evento: à professora Eliana Brega, com a exibição de um vídeo e a entrega do troféu pelo prefeito, e à bailarina Nicolly Fernanda, reconhecida ao final da noite.