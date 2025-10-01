Crimes contra o patrimônio têm baixa recorde em agosto em Jundiaí

As ocorrências policiais registradas em Jundiaí, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SSP), alcançaram uma baixa histórica em agosto em crimes contra o patrimônio. No mês, além dos menores números de roubos do ano, também foram registrados os menores números de crimes do tipo para um mês desde o início da série histórica, em 2001. Quanto aos furtos, o número total fica próximo ao de junho, quando houve recorde de queda.

No oitavo mês do ano, Jundiaí teve sete roubos de veículos, quatro de carga e 39 de outros tipos. Na somatória, os 50 registros do tipo são 22% menores que os de julho (64) e 19% menores que os de junho (62). No comparativo entre anos, agosto de 2024 teve 63 registros de roubos (carga, veículos e outros) e agosto de 2023 teve 89.

Também em agosto de 2025, Jundiaí teve registro de 324 furtos, sendo 40 de veículos e 284 de outros tipos. O número total é 25,8% menor que o de julho, que teve 437 registros (40 de veículos e 397 de outros tipos). A quantidade só não foi menor que o de junho deste ano, o menor da série histórica, com 318 ocorrências (29 de veículos e 289 de outros tipos). Em agosto de 2024, foram 441 registros no total. Já em 2023, o mês de agosto teve 490 boletins de ocorrência de furtos (veículos e outros tipos).

Outros números