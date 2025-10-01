Crimes contra o patrimônio têm baixa recorde em agosto em Jundiaí

As ocorrências policiais registradas em Jundiaí, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SSP), alcançaram uma baixa histórica em agosto em crimes contra o patrimônio. No mês, além dos menores números de roubos do ano, também foram registrados os menores números de crimes do tipo para um mês desde o início da série histórica, em 2001. Quanto aos furtos, o número total fica próximo ao de junho, quando houve recorde de queda.
No oitavo mês do ano, Jundiaí teve sete roubos de veículos, quatro de carga e 39 de outros tipos. Na somatória, os 50 registros do tipo são 22% menores que os de julho (64) e 19% menores que os de junho (62). No comparativo entre anos, agosto de 2024 teve 63 registros de roubos (carga, veículos e outros) e agosto de 2023 teve 89.
Também em agosto de 2025, Jundiaí teve registro de 324 furtos, sendo 40 de veículos e 284 de outros tipos. O número total é 25,8% menor que o de julho, que teve 437 registros (40 de veículos e 397 de outros tipos). A quantidade só não foi menor que o de junho deste ano, o menor da série histórica, com 318 ocorrências (29 de veículos e 289 de outros tipos). Em agosto de 2024, foram 441 registros no total. Já em 2023, o mês de agosto teve 490 boletins de ocorrência de furtos (veículos e outros tipos).
Outros números
O número de homicídios se mantém estável em Jundiaí desde maio, com dois registros ao mês desde então até agosto. Já a lesão corporal dolosa, quando se tem intenção de ferir, teve 104 casos em Jundiaí em agosto, registro em alta na comparação com julho (96) e junho (82), mês que teve o menor número do ano.
Na cidade, o mês de agosto teve ainda 10 registros de estupro, sendo cinco deles de estupro de vulnerável. No mês de julho, foram seis, todos contra vulneráveis, e 13 em junho, sendo oito estupros de vulnerável. Até o momento, o menor número de estupros com boletim de ocorrência registrado em Jundiaí foi abril, com cinco casos, sendo dois de vulnerável.
Queda estadual
O Estado de São Paulo também registrou os menores patamares de casos de roubos em 25 anos, de acordo com balanço divulgado pela SSP. O índice é o menor para o mês de agosto e no acumulado dos oito primeiros meses do ano.
Os roubos em geral, que incluem ocorrências contra bancos e cargas, fecharam o mês com 13.235 registros. O número representa uma queda de 12,8% em relação a agosto do ano passado, quando foram contabilizados 15.185 casos.
Entre janeiro e agosto, a redução dos crimes patrimoniais cometidos com violência ou ameaça foi de 14,7% neste ano. O índice passou de 132.224 para 112.766 ocorrências, consolidando o menor patamar da série histórica no estado.
No interior paulista, a queda nesse tipo de crime chegou a 22,1% no ano, com 18.489 registros. A capital paulista e a Grande São Paulo, com 94.277, registraram queda de 13% na comparação com os oito primeiros meses de 2024.
No estado, os furtos em geral tiveram queda pelo terceiro mês consecutivo. Em agosto, o índice recuou 2,6%, passando de 46.932 para 45.670 ocorrências. Os furtos de veículos tiveram queda de 11,2% no mês, com 7.204 boletins de ocorrência. Desde janeiro, foram 58.717 registros — o terceiro menor número em 25 anos para esse tipo de crime.