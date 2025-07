Agro celebra ciência que torna tecnologia mais acessível no campo

Hamilton diz que a integração, sobretudo com o pequeno produtor, é o papel do CEA. "A pesquisa pública é importante porque olha para o mercado que a indústria não olha. A indústria olha para as grandes culturas, onde vende muito e consegue amortizar mais rápido o investimento. Nós, no CEA, trabalhamos com os grandes também, mas nosso foco sempre foi o pequeno e o médio. Temos hoje a redução da mão de obra no campo em todos os níveis, mas os grandes produtores vêm buscando resolução, os pequenos não. Buscamos atender a essa necessidade."

Como exemplo, o pesquisador cita protótipos de maquinários desenvolvidos no CEA que dificilmente seriam criados por grandes indústrias de mecânica agrícola. "Estamos desenvolvendo uma máquina de colheita de cana para pequenas e médias produções, para quem planta cana para produzir cachaça, por exemplo. Esse produtor não vai pagar milhões de reais em uma máquina que colhe toda a cana dele em uma hora e depois fica ociosa até a próxima safra. Desenvolvemos uma máquina ajustada à realidade de engenhos."

"O mesmo acontece com a poda da uva. A primeira poda é mais complicada e demanda muita mão de obra. Olhamos para isso e vimos que esse trabalho pode ser mecanizado. Pesquisamos se existe algo parecido ou alguma máquina que pode ser adaptada e desenvolvemos o protótipo. Foi o que aconteceu com a colhedora de café, que chegou à fábrica como um protótipo, onde fizeram a máquina comercial", conta Hamilton sobre a máquina que nasceu no CEA como protótipo e, quando chegou à indústria de máquinas agrícolas, tomou forma comercial e se tornou a primeira máquina do tipo no mundo.