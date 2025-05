Estado avalia leiloar fazenda do Instituto Agronômico em Jundiaí

O Governo do Estado de São Paulo está avaliando leiloar a fazenda onde está instalado o Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em Jundiaí. Ainda não há datas, mas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo afirma que irá realizar audiência junto à comunidade científica para debater a alienação de parte das áreas da pasta.

Contando com a área em Jundiaí, são 35 fazendas experimentais que estão aguardando o futuro de sua propriedade. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse, durante um evento, que a proposta é manter áreas que estão desenvolvendo trabalhos importantes: “A gente vai vender aquilo que de fato for ocioso. Aquilo que está sendo usado em pesquisa, nós não vamos mexer, não temos interesse”, afirmou.



Para garantir que os produtores rurais de Jundiaí e de todo o Estado não sejam afetados, os vereadores jundiaienses João Victor (PL) e Henrique Parra do Cardume (PSOL) agendaram uma visita à fazendo do IAC nesta segunda-feira (5) e devem ser acompanhado do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL). O objetivo, de acordo com Parra, é estudar junto com a instituição que medidas a Câmara e o município podem adotar para proteger a continuidade dos trabalhos.