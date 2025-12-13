Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (11) durante uma operação da Guarda Municipal em uma adega localizada no bairro Vilarejo, em Cabreúva. A ação fazia parte de uma fiscalização para verificação de bebidas alcoolicas adulteradas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas abordaram o local e encontraram um dos suspeitos do lado externo do balcão. Ele informou inicialmente não ser o responsável pelo estabelecimento, apontando o segundo suspeito, que estava no interior do comércio, como proprietário da adega. Ambos autorizaram a entrada da equipe para averiguação.

Durante a fiscalização os agentes localizaram, na parte inferior do balcão, R$ 818 em dinheiro, um caderno com anotações, duas máquinas de cartão e uma grande quantidade de entorpecentes: 122 pinos com substância semelhante à cocaína, 105 porções aparentando ser maconha e 25 porções aparentando ser haxixe. Também foram apreendidos seis aparelhos celulares de marcas diversas.