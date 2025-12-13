Os moradores da Vila Hortolândia e bairros do entorno receberam, na noite de sexta-feira (12), mais dois importantes presentes no mês de comemorações pelos 369 anos de Jundiaí. A Prefeitura inaugurou a revitalização completa da Praça Joaquim Soares Lemos, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), e lançou oficialmente o novo Varejão Noturno da Vila Hortolândia, iniciativa da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).

Durante a inauguração, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância de entregar equipamentos públicos planejados a partir das necessidades apresentadas pela população.

“Na semana do aniversário da nossa cidade, é uma alegria enorme vir à Vila Hortolândia para entregar duas melhorias muito esperadas: a revitalização completa da Praça Joaquim Soares Lemos e o novo Varejão Noturno. Esta praça é um ponto de encontro do bairro, utilizada por famílias, crianças e idosos todos os dias. Nosso compromisso foi devolver esse espaço mais seguro, mais bonito e muito mais funcional para toda a comunidade.