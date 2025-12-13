Os moradores da Vila Hortolândia e bairros do entorno receberam, na noite de sexta-feira (12), mais dois importantes presentes no mês de comemorações pelos 369 anos de Jundiaí. A Prefeitura inaugurou a revitalização completa da Praça Joaquim Soares Lemos, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), e lançou oficialmente o novo Varejão Noturno da Vila Hortolândia, iniciativa da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).
Durante a inauguração, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância de entregar equipamentos públicos planejados a partir das necessidades apresentadas pela população.
“Na semana do aniversário da nossa cidade, é uma alegria enorme vir à Vila Hortolândia para entregar duas melhorias muito esperadas: a revitalização completa da Praça Joaquim Soares Lemos e o novo Varejão Noturno. Esta praça é um ponto de encontro do bairro, utilizada por famílias, crianças e idosos todos os dias. Nosso compromisso foi devolver esse espaço mais seguro, mais bonito e muito mais funcional para toda a comunidade.
A Praça Joaquim Soares Lemos ganhou uma via exclusiva para pedestres, reforço e modernização da iluminação pública, novo paisagismo, construção de muretas e reorganização dos canteiros, implantação de novas vagas de estacionamento, reforma dos espaços de convivência, revitalização da academia ao ar livre, além da instalação de mesas de jogos, bebedouro e um espaço pet.
A entrega movimentou a Vila Hortolândia. Moradores que acompanharam a inauguração comemoraram tanto a praça renovada quanto a chegada do Varejão Noturno. “A praça estava abandonada e agora ficou outra coisa, maravilhosa. Saí do trabalho e já vim direto para cá, porque sabia da inauguração. O Varejão Noturno é um espetáculo para a Vila Hortolândia. Eu amei tudo isso", declara Rosemeire Menegoni, moradora do bairro há 50 anos.
Rosemeire Menegoni é moradora do bairro há 50 anos