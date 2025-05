DIG vai investigar sobre supostas brigas entre gangues em Jundiaí

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) vai investigar sobre supostos confrontos entre gangues - formadas em sua maioria por adolescentes -, em Jundiaí e região. A informação foi dada pelo delegado titular da DIG, Roberto Souza Camargo Junior, durante anúncio da prisão temporária de um homem suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 16 anos, espancado por pelo menos três pessoas no final do mês passado, e que morreu no início deste mês de maio. O garoto teria sido vítima de uma rivalidade.

O espancamento que vitimou o adolescente teria sido praticado por uma gangue rival a um bando que supostamente a vítima fazia parte, ou que os agressores pensaram que ele era integrante - essa informação ainda está sendo investigada, quanto à sua veracidade. "Vamos investigar para identificar os envolvidos neste caso e para encerrar qualquer tipo de briga entre grupos aqui na nossa cidade e região", disse o delegado, durante o anúncio da captura de um homem identificado durante as investigações, como tendo participado do espancamento do garoto - a prisão foi feita por guardas municipais, na noite de quinta-feira (15), em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça a pedido da DIG.

O delegado disse que o homem preso, em seu depoimento, negou participação no crime. "Ele disse que não participou das agressões, apesar de estar junto".