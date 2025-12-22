Em uma tentativa no mínimo pouco inteligente de despistar a polícia, um criminoso foi preso em Jundiaí após trocar a placa de um carro roubado por uma placa de outro veículo também roubado. A prisão foi realizada por guardas municipais.
Os GMs Matheus, França e Luiz Fernando foram acionados pelo Centro de Operações Táticas (COT) para localizar e abordar um Toyota Etios preto, supeito, que havia sido avistado circulando pela Vila Hortolândia.
Com as características do carro e os dados da placa, os agentes seguiram para o bairro, onde se depararam com o Etios com a placa indicada pelo COT. A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis.
Durante a checagem, os agentes confirmaram que a placa pertencia a um HB20 roubado, mas, ao averiguarem os dados do Etios, constataram que também apresentava queixa de roubo.
Dessa forma, o condutor foi levado à delegacia e preso por adulteração de sinal identificador automotor. O veículo será periciado, e, após a confirmação oficial de que é roubado, ele também responderá por receptação.