A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, localizada na Colônia, em Jundiaí, foi invadida e furtada por um criminoso no início da madrugada desta segunda-feira (22). A Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito do crime nas imediações, com 25 kg de cobre e um aparelho aquecedor, furtados da casa religiosa.

Já passava de meia-noite quando residentes do local ouviram barulho suspeito e, ao verificarem, notaram uma corda amarrada no telhado, permitindo acesso e evasão.

A PM foi chamada e, enquanto conversava com um representante da Congregação, os militares do Comando de Grupo Patrulha (CGP) avistaram um homem correndo pela rua, carregando uma mochila.