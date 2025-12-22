A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, localizada na Colônia, em Jundiaí, foi invadida e furtada por um criminoso no início da madrugada desta segunda-feira (22). A Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito do crime nas imediações, com 25 kg de cobre e um aparelho aquecedor, furtados da casa religiosa.
Já passava de meia-noite quando residentes do local ouviram barulho suspeito e, ao verificarem, notaram uma corda amarrada no telhado, permitindo acesso e evasão.
A PM foi chamada e, enquanto conversava com um representante da Congregação, os militares do Comando de Grupo Patrulha (CGP) avistaram um homem correndo pela rua, carregando uma mochila.
Os policiais o perseguiram e o detiveram. Na mochila, foram encontradas ferramentas, fios de cobre e um aquecedor. O representante da Congregação reconheceu os fios e o aquecedor como pertencentes ao local.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por furto.
Os produtos furtados foram devolvidos ao representante da Congregação, que estimou o prejuízo em R$ 4 mil e informou que este não é o primeiro furto registrado no local.