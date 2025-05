Briga entre grupos rivais matou o adolescente de 16 anos, diz avó

O adolescente Paulo (nome fictício), de 16 anos, teve a morte confirmada neste sábado (3) após ser espancado por um grupo de adolescentes no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí, no dia 28 de abril. O ataque aconteceu na semana passada e, segundo familiares, está relacionado a uma briga entre grupos rivais. A família só entendeu o que havia acontecido quando Paulo já estava internado em estado crítico no Hospital Universitário (HU).

Ao retornar para casa, o quadro piorou. “Comprei o remédio indicado pelo médico, quando voltei, ele tinha vomitado e estava deitado. Depois teve uma convulsão e ficou inconsciente. Chamamos a ambulância e saía sangue pelos olhos.” A avó acredita que Paulo tenha sofrido morte encefálica ainda em casa. “Eu vi o desespero dos médicos do HU em salvar a vida do meu neto. Foram espetaculares. Fizeram tudo, tudo até a última batida do coração.”

O Jornal de Jundiaí procurou o Hospital Universitário, que informou por meio de nota que “o paciente foi atendido no Hospital Universitário (HU), onde recebeu toda a assistência necessária. No entanto, o hospital informa que não irá se manifestar sobre detalhes relacionados ao caso, seguindo sua política de não divulgar informações sobre pacientes.”

A avó decidiu procurar a polícia após os questionamentos feitos pelos médicos durante o atendimento no hospital. Foi nesse momento que ela começou a suspeitar de que o neto havia sido agredido. “Os médicos perguntavam se ele tinha batido a cabeça, se tinha caído. Foi aí que percebi que o Paulo tinha apanhado”, contou. A partir disso, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência para entender o que realmente havia acontecido. Segundo relatos a avó, Paulo teria sido alvo de um grupo rival após provocações entre adolescentes no Terminal Vila Arens. Na confusão, ele acabou entrando no ônibus errado e desembarcou no Jundiaí Mirim, onde foi reconhecido e violentamente agredido por integrantes do outro grupo.