Um homem com diversas passagens criminais, com prisões registradas em 2013, 2018, 2023 e 2025, foi preso novamente neste sábado (20), no bairro Burck, em Louveira, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu durante um 'comando' da Polícia Militar.

O cabo Correia e o soldado Cirqueira realizavam uma fiscalização de trânsito na rua Martinho de Lurdes, voltada para motociclistas que utilizam a via na contramão para “cortar caminho”, quando abordaram um motociclista que conduzia uma Yamaha YBR 125.

Durante a averiguação, foi constatado que a placa da motocicleta não correspondia ao veículo, caracterizando adulteração de sinal identificador.