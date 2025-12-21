Um homem com diversas passagens criminais, com prisões registradas em 2013, 2018, 2023 e 2025, foi preso novamente neste sábado (20), no bairro Burck, em Louveira, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu durante um 'comando' da Polícia Militar.
O cabo Correia e o soldado Cirqueira realizavam uma fiscalização de trânsito na rua Martinho de Lurdes, voltada para motociclistas que utilizam a via na contramão para “cortar caminho”, quando abordaram um motociclista que conduzia uma Yamaha YBR 125.
Durante a averiguação, foi constatado que a placa da motocicleta não correspondia ao veículo, caracterizando adulteração de sinal identificador.
O proprietário da moto, que também portava duas porções de maconha, alegou que havia perdido a placa original e a substituiu por outra para não ficar sem identificação.
Ao verificar seus dados, foi constatado um extenso histórico criminal, incluindo prisões por receptação de veículo, desacato, embriaguez ao volante, adulteração de sinal identificador automotor, ameaça e por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O homem foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.