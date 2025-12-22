Um pai violento foi preso por policiais militares neste domingo (21), na Vila Primavera, em Jarinu, suspeito de agredir as duas filhas e também de ameaçá-las.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que alegou que seu ex-marido havia pegado à força as duas filhas do casal e as agredido.

Ainda de acordo com ela, ele também costuma fazer ameaças contra ela e as filhas - ele não mora mais com a família.