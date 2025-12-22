22 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Pai é preso suspeito de pegar filhas à força e agredi-las

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os policiais militares o prenderam em flagrante
Os policiais militares o prenderam em flagrante

Um pai violento foi preso por policiais militares neste domingo (21), na Vila Primavera, em Jarinu, suspeito de agredir as duas filhas e também de ameaçá-las.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que alegou que seu ex-marido havia pegado à força as duas filhas do casal e as agredido.

Ainda de acordo com ela, ele também costuma fazer ameaças contra ela e as filhas - ele não mora mais com a família.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários