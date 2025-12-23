A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), abre a partir do dia 7 de janeiro as inscrições para o Residencial Cravos, novo empreendimento habitacional localizado no bairro Fazenda Grande, com unidades de casas sobrepostas destinadas à população de baixa renda.
O edital de chamamento público já foi lançado e prevê um processo de seleção sem sorteio, baseado em hierarquização por pontuação, conforme critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. A iniciativa marca a retomada da oferta de moradias populares no município após cerca de oito anos sem novos empreendimentos habitacionais desse porte, com exceção do Residencial Recanto Novo.
As inscrições deverão ser feitas prioritariamente pela internet, por meio dos canais oficiais da Secretaria de Habitação. Para garantir o acesso de todos os interessados, especialmente aqueles com dificuldades no uso de meios digitais, será disponibilizado plantão presencial de atendimento no Ginásio de Handebol do Bolão, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento dos dados.
Durante a inscrição, os candidatos deverão informar dados socioeconômicos que compõem a pontuação do processo seletivo, como mulher responsável pelo domicílio, situação de violência doméstica, presença de idosos, pessoas com deficiência e outros critérios previstos no edital. As famílias com maior pontuação terão prioridade no atendimento.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a abertura das inscrições representa um passo importante no enfrentamento do déficit habitacional no município. “Estamos retomando a política habitacional com responsabilidade social e critérios claros. O Residencial Cravos foi pensado para atender quem mais precisa, com transparência no processo e garantindo que a moradia chegue às famílias em situação de maior vulnerabilidade”, afirmou.
O secretário da Secretaria de Habitação Social, Jeferson Coimbra, reforçou que o modelo adotado busca justiça social e inclusão no acesso à política habitacional. “Depois de muitos anos sem novos empreendimentos habitacionais, Jundiaí volta a oferecer moradias populares com um processo justo e transparente. O sistema de pontuação permite identificar as famílias em maior vulnerabilidade social, garantindo que o acesso à moradia chegue a quem realmente precisa”, destacou.
A Prefeitura reforça que todas as informações oficiais, incluindo critérios completos, cronograma e orientações, estão disponíveis na IMPRENSA OFICIAL , referente aos editais nº 65/2025 e nº 66/2025 de 17 de dezembro de 2025, além dos sites institucionais e canais de comunicação da administração municipal.