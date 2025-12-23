A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), abre a partir do dia 7 de janeiro as inscrições para o Residencial Cravos, novo empreendimento habitacional localizado no bairro Fazenda Grande, com unidades de casas sobrepostas destinadas à população de baixa renda.

O edital de chamamento público já foi lançado e prevê um processo de seleção sem sorteio, baseado em hierarquização por pontuação, conforme critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. A iniciativa marca a retomada da oferta de moradias populares no município após cerca de oito anos sem novos empreendimentos habitacionais desse porte, com exceção do Residencial Recanto Novo.

As inscrições deverão ser feitas prioritariamente pela internet, por meio dos canais oficiais da Secretaria de Habitação. Para garantir o acesso de todos os interessados, especialmente aqueles com dificuldades no uso de meios digitais, será disponibilizado plantão presencial de atendimento no Ginásio de Handebol do Bolão, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento dos dados.