Um vídeo do atacante Estêvão Willian, de Franca, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após o atleta relatar, durante um culto na Igreja Visão do Evangelho, que sua recuperação de uma grave lesão muscular evoluiu além do esperado pelos médicos.

A publicação ganhou repercussão nacional, foi destaque em veículos de imprensa de alcance nacional e movimentou torcedores, que passaram a defender uma possível convocação de última hora do jogador para a Copa do Mundo de 2026.

O testemunho foi divulgado pela igreja e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nos comentários, internautas destacaram a recuperação do atacante e manifestaram o desejo de vê-lo entre os convocados da Seleção Brasileira.