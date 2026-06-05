Um vídeo do atacante Estêvão Willian, de Franca, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após o atleta relatar, durante um culto na Igreja Visão do Evangelho, que sua recuperação de uma grave lesão muscular evoluiu além do esperado pelos médicos.
A publicação ganhou repercussão nacional, foi destaque em veículos de imprensa de alcance nacional e movimentou torcedores, que passaram a defender uma possível convocação de última hora do jogador para a Copa do Mundo de 2026.
O testemunho foi divulgado pela igreja e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nos comentários, internautas destacaram a recuperação do atacante e manifestaram o desejo de vê-lo entre os convocados da Seleção Brasileira.
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Torcedores pedem convocação
A repercussão levou centenas de torcedores a comentar sobre a evolução física do jogador e a especular sobre uma possível participação no Mundial.
Entre as manifestações que ganharam destaque está a do ex-jogador de futsal Falcão, que afirmou ter vivido situação semelhante em sua carreira.
“Craque! Eu e todos gostaríamos que estivesse! (Na Copa) Eu tive essa lesão em 2015, e após a cicatrização, precisa de um bom período de fortalecimento muscular! Infelizmente não daria tempo, uma pena!”, escreveu.
Outros torcedores também demonstraram apoio ao atacante.
“Se está recuperado desse jeito, merece uma chance. Leva o garoto para a Copa”, comentou um internauta.
“Estêvão na Copa já! O Brasil precisa desse talento”, publicou outro usuário.
As manifestações se multiplicaram e transformaram o vídeo em um dos assuntos mais comentados entre admiradores do atleta francano.
Atualmente, Estêvão segue em processo de recuperação e não integra a lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
Recuperação surpreendeu equipe médica
Durante o relato, Estêvão afirmou que exames recentes não identificaram mais sinais da lesão, mesmo antes do prazo considerado ideal para a recuperação.
“Duas semanas atrás, fiz a segunda ressonância e o médico chegou pra mim e falou: ‘Estêvão, você está com dor?’. Eu falei: ‘Não, doutor. Estou super tranquilo, acho que dá até para jogar’. Ele me mostrou a imagem do exame e me falou que não vê mais nenhuma lesão. Falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está, não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está”, relatou.
Pressão por operação
No testemunho, o atacante também revelou que optou por não passar por cirurgia após romper 80% do bíceps da coxa, mesmo diante de recomendações recebidas dentro do Chelsea.
“Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa. Muitas pessoas no Chelsea, inclusive os médicos, queriam que eu operasse. Até o dono do Chelsea queria que eu operasse. [...] Uma decisão dessa é muito difícil de tomar sozinho, você está cercado de muitas pressões, mas, com o apoio da minha família, optei por não fazer a cirurgia”, afirmou.
Segundo o jogador, a escolha foi posteriormente elogiada pelo médico responsável pelo seu acompanhamento.
“Depois que cheguei no CT de novo, estava sentado ali à toa, e o médico chegou para mim e falou: ‘Parabéns pela sua decisão, foi a melhor possível, está caminhando bem e creio que você vai voltar muito mais rápido do que você espera’”, disse.
Sonho histórico para Franca
Nascido em Franca, Estêvão poderá se tornar o primeiro jogador da cidade a disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
A rápida recuperação e o potencial do atacante alimentam a expectativa de torcedores, que seguem acompanhando de perto sua evolução e torcendo por um retorno aos gramados.
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