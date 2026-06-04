04 de junho de 2026
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LUTO

Morre Valmir Vilas Boas, do Bahia Lanches, em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo familiar
Luto: Valmir Silva Vilas Boas, de 63 anos
Luto: Valmir Silva Vilas Boas, de 63 anos

Morreu em Franca, nesta quinta-feira, 4, o empresário Valmir Silva Vilas Boas, de 63 anos, proprietário do Bahia Lanches, no Jardim Aeroporto. Casado e pai de três filhos, ele lutava contra um câncer.

Valmir era irmão do ex-vereador de Franca Josivaldo Silva Vilas Boas, conhecido como Bahia. De origem baiana, a família atua no ramo de lanchonetes na cidade há cerca de 30 anos.

Ao lamentar a morte do irmão, Josivaldo relembrou a trajetória que construíram juntos desde a chegada a Franca.

“Ele sempre esteve ao meu lado desde quando saí da Bahia, com 15 anos. Viemos para Franca para trabalhar com lanchonete, com bolota. Sempre ficamos juntos”, afirmou.

Ao todo, a família tem 12 irmãos.

Despedida

Segundo o ex-vereador, Valmir enfrentava problemas de saúde nas últimas semanas.

“Há 40 dias ele adoeceu. Deus o levou. Um homem aguerrido, bom. Eu só tenho que agradecer a Deus pela amizade incondicional do meu irmão”, disse.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 5, das 6h às 10h, no Memorial Nova Franca. O sepultamento está marcado para o mesmo dia, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

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