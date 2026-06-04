Morreu em Franca, nesta quinta-feira, 4, o empresário Valmir Silva Vilas Boas, de 63 anos, proprietário do Bahia Lanches, no Jardim Aeroporto. Casado e pai de três filhos, ele lutava contra um câncer.

Valmir era irmão do ex-vereador de Franca Josivaldo Silva Vilas Boas, conhecido como Bahia. De origem baiana, a família atua no ramo de lanchonetes na cidade há cerca de 30 anos.

Ao lamentar a morte do irmão, Josivaldo relembrou a trajetória que construíram juntos desde a chegada a Franca.