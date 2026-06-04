Márcia Jerônima Campos, conhecida carinhosamente como Cidinha, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 56 anos, em Franca. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório será realizado nesta quinta-feira, 4, na Sala 2 do Velório Municipal do Cemitério Santo Agostinho, das 8h às 16h. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no próprio cemitério.

Cidinha ficou conhecida em todo o país após protagonizar um ato de coragem em Franca. Em janeiro de 2007, ela arriscou a própria vida para salvar o filho Gabriel Marcos Campos, então com 7 anos, que havia caído em um piscinão com cerca de 10 metros de profundidade na avenida Major Nicácio.

Naquele período, a cidade enfrentava problemas causados pelas fortes chuvas e pela falta de abastecimento de água. Cidinha estava no local com os filhos para buscar água quando percebeu que Gabriel havia caído no reservatório improvisado.