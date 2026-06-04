Márcia Jerônima Campos, conhecida carinhosamente como Cidinha, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 56 anos, em Franca. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório será realizado nesta quinta-feira, 4, na Sala 2 do Velório Municipal do Cemitério Santo Agostinho, das 8h às 16h. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no próprio cemitério.
Cidinha ficou conhecida em todo o país após protagonizar um ato de coragem em Franca. Em janeiro de 2007, ela arriscou a própria vida para salvar o filho Gabriel Marcos Campos, então com 7 anos, que havia caído em um piscinão com cerca de 10 metros de profundidade na avenida Major Nicácio.
Naquele período, a cidade enfrentava problemas causados pelas fortes chuvas e pela falta de abastecimento de água. Cidinha estava no local com os filhos para buscar água quando percebeu que Gabriel havia caído no reservatório improvisado.
Mesmo sem saber nadar, ela pulou na água para tentar salvar o menino. O resgate foi bem-sucedido e a cena acabou se transformando em um dos registros mais marcantes da história da cidade.
A imagem que emocionou o país
O momento foi registrado pelo fotógrafo Tiago Brandão, do jornal Comércio da Franca. A sequência de fotografias repercutiu nacional e internacionalmente, sendo reproduzida por dezenas de veículos de comunicação.
O trabalho rendeu a Brandão o Prêmio Esso de Fotografia, considerado à época o mais importante reconhecimento do jornalismo brasileiro na categoria.
Em entrevista concedida após o resgate, Cidinha resumiu a motivação que a levou a agir sem hesitar diante do perigo.
“Tinha que pular, era o único jeito de salvar meu filho.”
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