O corpo do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, será sepultado na tarde desta quinta-feira, 4, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. A despedida ocorre um dia após a confirmação da morte do jovem, que estava desaparecido havia cerca de uma semana e foi encontrado na zona rural do município.

O velório será realizado das 14h às 15h, no próprio Cemitério Santo Agostinho. Na sequência, o sepultamento acontecerá no mesmo local, reunindo familiares e amigos para a última homenagem.

Corpo foi encontrado na zona rural

Mikael foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira, 3, em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, na zona rural de Franca.