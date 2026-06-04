O corpo do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, será sepultado na tarde desta quinta-feira, 4, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. A despedida ocorre um dia após a confirmação da morte do jovem, que estava desaparecido havia cerca de uma semana e foi encontrado na zona rural do município.
O velório será realizado das 14h às 15h, no próprio Cemitério Santo Agostinho. Na sequência, o sepultamento acontecerá no mesmo local, reunindo familiares e amigos para a última homenagem.
Corpo foi encontrado na zona rural
Mikael foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira, 3, em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, na zona rural de Franca.
Segundo as informações apuradas, o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava em avançado estado de decomposição.
Investigação continua
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.
Um amigo da vítima, preso sob suspeita de extorquir familiares durante o período em que Mikael estava desaparecido, é apontado pelos investigadores como um dos envolvidos no caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.