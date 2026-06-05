Um homem de 71 anos foi encontrado morto no fim da manhã desta sexta-feira, 5, em uma área de mata densa na região de Patrocínio Paulista. A vítima foi identificada como Raul Cintra Araújo.
Segundo as informações apuradas no local, o corpo já apresentava avançado estado de decomposição quando foi localizado, indicando que a morte pode ter ocorrido dias antes da descoberta.
Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos da ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, responsável pela coleta de evidências que poderão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.
Corpo foi encaminhado ao IML
Após a conclusão dos procedimentos periciais no local, o corpo foi removido pela Funerária Santa Bárbara e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
Os exames necroscópicos deverão apontar a causa da morte e fornecer informações que auxiliem o trabalho investigativo da Polícia Civil.
DIG apura circunstâncias da morte
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
A principal linha de apuração busca esclarecer o que aconteceu com Raul Cintra Araújo e verificar se existem indícios de participação de terceiros.
Durante a cobertura da ocorrência, uma testemunha que residia com a vítima conversou com exclusividade com o repórter Alexandre Silva. As informações prestadas poderão contribuir para o avanço das investigações.
A Polícia Civil aguarda agora os resultados dos laudos periciais para definir os próximos passos e esclarecer as circunstâncias da morte.
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