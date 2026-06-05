Um homem de 71 anos foi encontrado morto no fim da manhã desta sexta-feira, 5, em uma área de mata densa na região de Patrocínio Paulista. A vítima foi identificada como Raul Cintra Araújo.

Segundo as informações apuradas no local, o corpo já apresentava avançado estado de decomposição quando foi localizado, indicando que a morte pode ter ocorrido dias antes da descoberta.

Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos da ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, responsável pela coleta de evidências que poderão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Corpo foi encaminhado ao IML