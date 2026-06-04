Após 34 anos dedicados à educação, a professora de inglês Márcia Tosi viveu uma despedida marcada pela emoção na Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”, em Franca. Em seu último dia de trabalho na instituição, na última quinta-feira, 28, ela foi surpreendida por uma homenagem organizada por alunos, professores e direção da escola, que reuniu cerca de 640 estudantes em um corredor humano para celebrar sua trajetória.
A educadora é uma das três docentes que aderiram recentemente ao PDI (Programa de Demissão Incentivada) do Centro Paula Souza. Também encerraram suas trajetórias na instituição os professores Jane Helena Curci e André Guaraldo, ambos após 39 anos de atuação.
Para marcar a despedida, alunos de todas as turmas do período da manhã formaram um corredor que se estendeu da entrada da escola até a diretoria. Ao percorrer o trajeto, Márcia foi recebida com aplausos, abraços e demonstrações de carinho que emocionaram colegas, estudantes e familiares.
A homenagem foi organizada pela professora Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur e pela superintendente Rita Lombarde Vilela Vitoriano. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais da instituição.
Segundo Maria Fernanda, a mobilização dos estudantes aconteceu de forma espontânea e refletiu o vínculo construído pela professora ao longo de mais de três décadas de trabalho.
Reconhecimento de uma trajetória
Mais do que ensinar conteúdos, Márcia Tosi é lembrada por gerações de estudantes pelo acolhimento, pela atenção e pela dedicação demonstrados dentro e fora da sala de aula. Sua atuação influenciou trajetórias pessoais e profissionais, deixando marcas que ultrapassam o ambiente escolar.
Ainda emocionada ao recordar a despedida, a professora afirmou que o momento ficará para sempre em sua memória.
“Uma emoção enorme tomou conta de mim ao ver tantos alunos me levando até a porta da escola. Eu não imaginava ser tão querida. À medida que eu atravessava o pátio, fui tendo a sensação de ter cumprido o meu papel com respeito, ética, profissionalismo e alegria”, disse.
A homenagem também simbolizou o reconhecimento ao legado deixado por Jane Helena Curci e André Guaraldo. Juntos, os três professores ajudaram a construir parte da história da Etec Dr. Júlio Cardoso e participaram da formação de inúmeras gerações de estudantes.
Mais de três décadas em sala de aula
Ao relembrar sua carreira, Márcia destacou as transformações vividas pela educação ao longo dos anos. Quando iniciou a trajetória no magistério, trabalhava com recursos como giz, apagador, gravador e fitas cassete utilizadas para ensinar inglês aos alunos.
Buscando aperfeiçoamento constante, participou de cursos de formação e viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao ser selecionada para um intercâmbio em San Diego, nos Estados Unidos, promovido pelo Centro Paula Souza. Na ocasião, integrou um grupo de 53 professores de inglês escolhidos para a experiência internacional.
Com a evolução tecnológica, novos desafios passaram a fazer parte da rotina docente. Durante a pandemia da Covid-19, precisou se adaptar ao ensino remoto e enfrentou dificuldades técnicas comuns à época, como falhas de conexão e problemas para compartilhar conteúdos durante as aulas on-line.
Apesar das mudanças e conquistas, a professora acredita que a valorização da profissão ainda é um desafio.
“Nos envolvemos com situações inesperadas e com vidas vulneráveis. A postura do professor diante de tudo isso pode fazer a diferença na vida de um aluno”, afirmou.
Márcia também destacou o apoio recebido da família ao longo da carreira, lembrando dos momentos em que precisou abrir mão da convivência com o marido e as filhas para preparar aulas, corrigir provas e planejar atividades pedagógicas.
Ao encerrar o ciclo profissional, ela afirma levar consigo um sentimento de gratidão.
“Agradeço a Deus pelos colegas de trabalho que se tornaram meus amigos e pelas inúmeras vidas que passaram por mim. É ensinando que se aprende. Eu muito ensinei e muito mais aprendi. Aprendi a entrar na sala de aula carregando livros e alegria, acompanhados de mil motivos para aprender e ser feliz”, finalizou.
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