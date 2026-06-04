Após 34 anos dedicados à educação, a professora de inglês Márcia Tosi viveu uma despedida marcada pela emoção na Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”, em Franca. Em seu último dia de trabalho na instituição, na última quinta-feira, 28, ela foi surpreendida por uma homenagem organizada por alunos, professores e direção da escola, que reuniu cerca de 640 estudantes em um corredor humano para celebrar sua trajetória.

A educadora é uma das três docentes que aderiram recentemente ao PDI (Programa de Demissão Incentivada) do Centro Paula Souza. Também encerraram suas trajetórias na instituição os professores Jane Helena Curci e André Guaraldo, ambos após 39 anos de atuação.

Para marcar a despedida, alunos de todas as turmas do período da manhã formaram um corredor que se estendeu da entrada da escola até a diretoria. Ao percorrer o trajeto, Márcia foi recebida com aplausos, abraços e demonstrações de carinho que emocionaram colegas, estudantes e familiares.