A empresária francana Luiza Helena Trajano recebeu nessa quinta-feira, 4, o South Summit Leadership Award, em Madri, na Espanha, uma das principais homenagens concedidas pelo evento a lideranças empresariais de destaque. O prêmio foi entregue pelo Rei Felipe VI e reconhece sua trajetória à frente do Magazine Luiza e sua atuação em iniciativas voltadas à inclusão, educação, empreendedorismo e combate às desigualdades.

A homenagem destaca a contribuição da empresária para o desenvolvimento do varejo brasileiro e seu trabalho na liderança do Grupo Mulheres do Brasil, movimento que reúne milhares de participantes no país e no exterior.

Reconhecimento internacional

Coorganizado pela IE University, o South Summit concedeu o prêmio em reconhecimento à trajetória empresarial de Luiza Helena Trajano e ao seu compromisso com causas sociais, especialmente em ações voltadas à redução das desigualdades raciais e de gênero.