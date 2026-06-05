A empresária francana Luiza Helena Trajano recebeu nessa quinta-feira, 4, o South Summit Leadership Award, em Madri, na Espanha, uma das principais homenagens concedidas pelo evento a lideranças empresariais de destaque. O prêmio foi entregue pelo Rei Felipe VI e reconhece sua trajetória à frente do Magazine Luiza e sua atuação em iniciativas voltadas à inclusão, educação, empreendedorismo e combate às desigualdades.
A homenagem destaca a contribuição da empresária para o desenvolvimento do varejo brasileiro e seu trabalho na liderança do Grupo Mulheres do Brasil, movimento que reúne milhares de participantes no país e no exterior.
Reconhecimento internacional
Coorganizado pela IE University, o South Summit concedeu o prêmio em reconhecimento à trajetória empresarial de Luiza Helena Trajano e ao seu compromisso com causas sociais, especialmente em ações voltadas à redução das desigualdades raciais e de gênero.
Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e uma das fundadoras do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), a empresária liderou a transformação da companhia fundada em 1957 no interior paulista em um dos maiores grupos de varejo e tecnologia do Brasil.
Ao longo dos anos, sua atuação também ganhou destaque por iniciativas ligadas à inclusão social, educação e desenvolvimento econômico.
Liderança no Grupo Mulheres do Brasil
Um dos principais projetos liderados por Luiza Helena é o Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013. O movimento reúne atualmente mais de 140 mil participantes e desenvolve ações nas áreas de educação, empreendedorismo, inclusão social e enfrentamento à violência contra a mulher.
Segundo os organizadores do South Summit, o prêmio reconhece lideranças capazes de combinar inovação, crescimento empresarial e impacto social.
“Luiza Helena Trajano representa uma forma de liderança profundamente inspiradora, uma maneira de construir empresas colocando sempre as pessoas no centro e entendendo que o sucesso também deve ser medido pelo impacto que gera na sociedade. Para o South Summit, é uma honra conceder a ela este reconhecimento”, afirmou María Benjumea, fundadora e presidente do South Summit.
Participação em debates
Durante o evento em Madri, Luiza Helena também participou de uma conversa com María Benjumea sobre a construção de ecossistemas, comunidades e empresas transformadoras.
O encontro abordou ainda os desafios enfrentados por mulheres que conquistaram espaço em ambientes historicamente ocupados por homens, além de temas relacionados à liderança e ao empreendedorismo.
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