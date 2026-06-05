A moradora de Ituverava Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, que morreu após cair da escada de uma aeronave da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava a apenas três degraus do solo quando sofreu o acidente. A informação consta no boletim de ocorrência divulgado pela Band. A passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo, 31, dois dias após a queda.

Maria da Glória havia embarcado em Ribeirão Preto na sexta-feira, 29, no voo LA3785, da Latam. Ela seguia viagem para o Mato Grosso, onde participaria da comemoração do aniversário de uma das filhas.

Segundo o boletim de ocorrência, a passageira carregava uma mala de mão, segurava o corrimão da escada com uma das mãos e levava uma bolsa nos ombros no momento do desembarque. Ela teria caído de bruços no chão.