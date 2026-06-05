O sistema de reconhecimento facial e leitura de placas integrado ao programa Muralha Paulista já contribuiu para a prisão de oito pessoas procuradas pela Justiça em Franca. A informação foi divulgada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança.

Segundo o município, a biometria facial está em funcionamento desde a segunda quinzena de maio em cinco pontos estratégicos de grande circulação. Desde o início da operação, foram localizados e detidos, com apoio da Polícia Militar, cinco procurados por mandados de prisão cível e três por mandados de prisão criminal.

Uma das prisões ocorreu após um alerta emitido pelo sistema de leitura de placas veiculares (LPR). A tecnologia identificou um veículo vinculado a uma pessoa procurada pela Justiça, permitindo que agentes da Central de Monitoramento acionassem a Polícia Militar para realizar a abordagem.

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