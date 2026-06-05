O sistema de reconhecimento facial e leitura de placas integrado ao programa Muralha Paulista já contribuiu para a prisão de oito pessoas procuradas pela Justiça em Franca. A informação foi divulgada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança.
Segundo o município, a biometria facial está em funcionamento desde a segunda quinzena de maio em cinco pontos estratégicos de grande circulação. Desde o início da operação, foram localizados e detidos, com apoio da Polícia Militar, cinco procurados por mandados de prisão cível e três por mandados de prisão criminal.
Uma das prisões ocorreu após um alerta emitido pelo sistema de leitura de placas veiculares (LPR). A tecnologia identificou um veículo vinculado a uma pessoa procurada pela Justiça, permitindo que agentes da Central de Monitoramento acionassem a Polícia Militar para realizar a abordagem.
Monitoramento 24 horas
A Central de Monitoramento opera 24 horas por dia e integra as ações de segurança desenvolvidas pelo município. A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos da Prefeitura para ampliar a vigilância e o monitoramento em todas as regiões da cidade.
Nesta fase do projeto, está prevista a instalação de 46 câmeras nas principais entradas e saídas de Franca, incluindo acessos por estradas municipais e rodovias administradas por concessionárias.
Expansão do sistema
De acordo com a Prefeitura, o sistema de leitura de placas iniciou a operação com dois pontos integrados ao Muralha Paulista. Novos equipamentos já foram instalados e aguardam integração ao sistema estadual e à plataforma Cortex.
O processo depende de autorização da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Enquanto isso, a empresa responsável pelas instalações segue executando o cronograma previsto em contrato, ampliando gradativamente a cobertura e a capacidade de monitoramento da cidade.
A projeção da administração municipal é expandir o sistema para 136 pontos estratégicos da área urbana. Em uma etapa posterior, também está prevista a instalação de cerca de 2 mil câmeras em repartições públicas municipais.
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